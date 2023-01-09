اعتبارت میراث فرهنگی کرمانشاه ۱۰ برابر افزایش یافته داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سهیلی بعد از ظهر دوشنبه در همایش سالگرد شهید سلیمانی که در سالن جلسات میراث فرهنگی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس و آمیختن خون دو محور وحدت دو کشور ایران و عراق شد و تأکیدی بر جدایی ناپذیری این دو ملت است و برای تحکم این موضوع این اداره‌کل نیز تلاش کرده تا دو پرونده فرهنگی مشترک برای ثبت در فهرست جهانی آماده شود.

وی افزود: بودجه سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه ۱۳٠ میلیارد تومان بود که به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۱۰ برابری اعتبارات استان، تصریح کرد: بودجه تسهیلات سرمایه‌گذاری گردشگری از ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

سهیلی بیان کرد:: عملکرد سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومان بوده که امسال به حدود پنج هزار میلیارد تومان در تمام نقاط استان کرمانشاه رسیده است.

وی ادامه داد: در برخی نقاط مانند چالابه برای اولین بار تمام مشکلات اداری با محیط زیست حل شده و یک سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در حال انجام است و از این قبیل سرمایه گذاری‌های پیشران در سایر نقاط مانند چشمه بل و… حتی در حوزه لجستیک گردشگری به شکل هشتاد بسته سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان در دست اقدام و اجراست که در نوع خود کم نظیر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در حوزه صنایع‌دستی نیز در بخش فروش و برند سازی نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و چند برند بومی و کشوری در زمینه صادرات و بسته‌بندی و تبلیغات ویژه پای کار آمده‌اند و همچنین در خصوص بازارچه پرتاب صنایع‌دستی نیز اقداماتی انجام شده است.

سهیلی خاطر نشان کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی نیز اقدامات ارزشمندی خصوصاً در حوزه ثبت آثار ملی و جهانی انجام شده است به نحوی هم اکنون ۶ پرونده در فهرست آثار ملی ثبت و ۲ پرونده آئین‌های نگهداری اسب کُرد و محور ساسانی برای قرار گرفتن در فهرست آثار جهانی در دست اقدام است.