۳.۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند

شمس الدین صدیق نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال سه میلیون و ۵۹۶ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای در استان جابجا شده‌اند.

وی ادامه داد: این تعداد مسافر توسط دو هزار و ۹۳۷ دستگاه ناوگان مسافری شامل ۵۵۴ دستگاه اتوبوس، ۹۹۴ دستگاه مینی بوس و یک هزار و ۳۸۹ دستگاه سواری جابجا شده‌اند.

صدیق نیا افزود: سهم ناوگان اتوبوسی استان از کل ناوگان فعال کشور ۳.۶۹ درصد، ناوگان مینی بوس ۳.۴۶ درصد و سواری ۴.۳۶ درصد است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: عمر متوسط این ناوگان نیز به ترتیب ۱۲.۶۱ سال برای ناوگان اتوبوسی، ۲۸.۲۱ سال برای ناوگان مینی بوس و ۱۲.۳۲ سال برای ناوگان سواری برآورد شده است.

صدیق نیا ادامه داد: نزدیک به سه میلیون و ۵۹۶ هزار مسافر در قالب افزون بر ۴۳۷ هزار سفر در ۹ ماهه گذشته از سال جاری توسط ناوگان مسافری استان جابجا شدند که تعداد مسافرین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۴.۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.