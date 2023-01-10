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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۹:۵۰

حزب الله لبنان اهانت نشریه شارلی ابدو را به شدت محکوم کرد

حزب الله لبنان اهانت نشریه شارلی ابدو را به شدت محکوم کرد

جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در واکنش به اهانت جدید نشریه شارلی ابدو، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان امروز سه شنبه در واکنش به اهانت جدید نشریه شارلی ابدو، بیانیه ای صادر کرد.

حزب الله لبنان در بیانیه خود در ارتباط با اهانت شارلی ابدو به مقام معظم رهبری، این نشریه فرانسوی را یک نشریه شوم توصیف و تاکید کرد: شارلی ابدو پس از اهانت به ساحت پیامبر اعظم (ص) و حضرت مسیح این بار، توهینی آشکار علیه مقدسات و مقامات اسلامی مرتکب شده است.

حزب الله لبنان تاکید کرده است: شارلی ابد با انتشار تصاویر تمسخر آمیز کاریکاتوری، تلاش دارد جایگاه رفیع امام خامنه ای (دام ظله) را مورد تخطئه قرار دهد، شخصیتی که بالاترین مقام اسلامی و دینی در جهان حاضر است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امام خامنه ای تنها رهبر یک کشور بزرگ نیست بلکه امام امت و مرجع دینی دهها میلیون از مومنان است.

جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان ضمن محکومیت شدید اهانت جدید نشریه شارلی ابدو از همه آزادگان و شرافتمندان جهان خواسته است که این اقدام را به شدت محکوم کنند.

حزب الله لبنان همچنین از دولت فرانسه خواسته است که در راستای مجازات عوامل دخیل در این اهانت به طور جدی وارد عمل شده و آنها را به دلیل اهانت به مقدسات و کرامت امت اسلامی مورد بازخواست قرار دهد.

کد مطلب 5678320

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      این فرانسوی ها بدجوری دارن میسوزن که دست به همچین کاری زدن بسوزید راحت باشید

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