تولید آسفالت هوشمند برای کاهش تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، مسعود علیزاده یکی از مدیران یک شرکت دانش‌بنیان گفت: یکی از اساسی‌ترین مبادی پیشرفت در هر کشوری، توسعه زیرساخت‌های مادر و بنیادین است. قطعاً زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل نیز یکی از بنیان‌های مهم پیشرفت و رشد و توسعه کشور ما هستند.

وی افزود: با توجه به ورود فناوری در توسعه زیرساخت جاده‌ای در بسیاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، لازم دیدیم که در این حوزه ورود کنیم، در این شرکت با ایجاد یک هسته فناور، تلاش شده تا به روزترین فناوری‌ها در این حوزه بومی‌سازی شود.

وی گفت: این شرکت فناور مجموعه‌ای از قیرهای هوشمند را تولید کرده است. مساله خرابی جاده‌ها در کشور و آسیب‌های که در طولانی مدت ترمیم نمی‌شود، از جمله مباحث پردامنه میان کارشناسان بوده است. به غیر از هزینه‌های سنگین، تصادفات و کشته و زخمی‌های که این تصادفات به بار می‌آورد، از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.

علیزاده خاطر نشان کرد: نسل جدید قیرهای هوشمند به روش پلیمریزاسیون، بسیاری از مشکلات قیرهای پیشین را ندارد و از آن در تهیه آسفالت‌های جدید استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این آسفالت‌ها، خاصیت خود ترمیم‌شوندگی آنها است. این آسفالت از حافظه شکلی برخوردار است، یعنی پس از تغییر حالت و خرابی احتمالی، می‌تواند به حالت اولیه خود بازگردد.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از خصوصیات این محصول دانش‌بنیان، عمق و دوام بیشتر آنها است، همچنین در برابر یخ‌زدگی مقاومت بیشتری دارد و از لغزندگی کمتری برخوردار است. این ویژگی‌های مختلف باعث شده است که سطح تصادفات در این نوع آسفالت‌ها کاهش یابد.

مدیر این شرکت افزود: این محصول در حدود ۱۰۰ هزار تن در شهر مشهد و دیگر شهرهای خراسان، اجرا شده است. همچنین آسفالت‌های که با استفاده از پلیمر خارجی تولید شده‌اند، معمولاً ۲۵۰ درصد از نمونه مشابه آسفالت‌های معمولی گران‌تر هستند، در حالی که قیمت آسفالت هوشمند و پلیمری این شرکت تنها ۱۵ درصد از آسفالت معمولی بالاتر است.