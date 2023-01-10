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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴

در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛

تولید آسفالت هوشمند برای کاهش تصادفات

تولید آسفالت هوشمند برای کاهش تصادفات

شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شد تا با تولید آسفالت هوشمند ضمن ارتقا کیفیت جاده‌ها، به کاهش تصادفات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، مسعود علیزاده یکی از مدیران یک شرکت دانش‌بنیان گفت: یکی از اساسی‌ترین مبادی پیشرفت در هر کشوری، توسعه زیرساخت‌های مادر و بنیادین است. قطعاً زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل نیز یکی از بنیان‌های مهم پیشرفت و رشد و توسعه کشور ما هستند.

وی افزود: با توجه به ورود فناوری در توسعه زیرساخت جاده‌ای در بسیاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، لازم دیدیم که در این حوزه ورود کنیم، در این شرکت با ایجاد یک هسته فناور، تلاش شده تا به روزترین فناوری‌ها در این حوزه بومی‌سازی شود.

وی گفت: این شرکت فناور مجموعه‌ای از قیرهای هوشمند را تولید کرده است. مساله خرابی جاده‌ها در کشور و آسیب‌های که در طولانی مدت ترمیم نمی‌شود، از جمله مباحث پردامنه میان کارشناسان بوده است. به غیر از هزینه‌های سنگین، تصادفات و کشته و زخمی‌های که این تصادفات به بار می‌آورد، از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.

علیزاده خاطر نشان کرد: نسل جدید قیرهای هوشمند به روش پلیمریزاسیون، بسیاری از مشکلات قیرهای پیشین را ندارد و از آن در تهیه آسفالت‌های جدید استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این آسفالت‌ها، خاصیت خود ترمیم‌شوندگی آنها است. این آسفالت از حافظه شکلی برخوردار است، یعنی پس از تغییر حالت و خرابی احتمالی، می‌تواند به حالت اولیه خود بازگردد.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از خصوصیات این محصول دانش‌بنیان، عمق و دوام بیشتر آنها است، همچنین در برابر یخ‌زدگی مقاومت بیشتری دارد و از لغزندگی کمتری برخوردار است. این ویژگی‌های مختلف باعث شده است که سطح تصادفات در این نوع آسفالت‌ها کاهش یابد.

مدیر این شرکت افزود: این محصول در حدود ۱۰۰ هزار تن در شهر مشهد و دیگر شهرهای خراسان، اجرا شده است. همچنین آسفالت‌های که با استفاده از پلیمر خارجی تولید شده‌اند، معمولاً ۲۵۰ درصد از نمونه مشابه آسفالت‌های معمولی گران‌تر هستند، در حالی که قیمت آسفالت هوشمند و پلیمری این شرکت تنها ۱۵ درصد از آسفالت معمولی بالاتر است.

کد مطلب 5678351

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 5
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      خبر خوبی بود ولی با این همه خبر منفی در طول روز ملت سر خورده شدند مثلاً خبر اعدام و فساد
      • مهتاب IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        1 0
        چقد حرف الکی میزنید هرکی هرچی گفت با ربط و بی ربط میچسبونیدش به اعدام و اینا. فساد که حتما باید جلوش گرفته بشه. ولی اعدام بعضیا واقعا حقشون هست اعدام بشن مثل قاتلای بی وجدانی که جوون مردم رو به اون طرز فجیع وسط خیابون شهید کردن اسمشم میذارن اعتراض. شمام هرچی شد دهنتو وا نکن بگو اعدام اعدام. حقشونه
    • علی AE ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      4 1
      پاسخ
      چه جالب
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 3
      پاسخ
      انشالله 100 سال دیگر.
    • IN ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 3
      پاسخ
      ای دروغوووو که می گی راسته؟!!!!
    • آتیلا IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 4
      پاسخ
      از این حرف ها زیاد شنیدیم معمولی اش که ارزون بود فراگیر نشد حالا ببینیم گرونش چه جوری فراگیر می شه
    • آتیلا IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      6 2
      پاسخ
      سال 87 گفتند که یک شرکت دانش بنیان در شیراز ژلی را کشف کرده که مشکل ریزگردهای کشور رو حل می کنه و از معدود کشورهایی هستیم که این ژل رو تولید می کنیم. از اون موقع تا حالا مشکل ریزگرد چه فرقی کرده؟ شما اون ژل رو جایی دیدید؟
    • Rasoul IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 2
      پاسخ
      وضعیت آسفالت اینقدر بده آدم شرم میکنه رانندگی بکنه امیدوارم کمک بکنه ولی گمان نیکم فلانی
    • آتیلا IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 7
      پاسخ
      دست کم روزانه یک کشف یا یک اختراع جدید در کشور می بینیم و در اخبار می شنویم یعنی در هر سال 365 اختراع یا اکتشاف به کشف و اختراعات کشور اضافه می شود. در ده سال اخیر 3650 اختراع و اکتشاف علمی انجام شده است.
    • ایرانی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تو بلاگرهای خارجی که به کشورهای مختلف سفر میکنن نظرشون اینه که ایران از نظر زیر ساخت های جاده ای خوبه حتی یه فرانسوی که تو ایران دوچرخه سواری می‌کند میگفت از فرانسه بهتر
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      چه خبری هرساله در شهریور کارتان را شروع میکتید تکه ای درست میکنید و دزدی فراوان حالا نوبت اینه کسی هم جلو شهرداری هار ا نمیگیره

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