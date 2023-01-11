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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۷:۲۹

مهر بررسی می کند؛

مدت زمان ویزیت بیمار در ایران چند دقیقه است/ علت شلوغی بخش دولتی

مدت زمان ویزیت بیمار در ایران چند دقیقه است/ علت شلوغی بخش دولتی

گفته می‌شود مدت زمان ویزیت یک بیمار در مطب، می بایست بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه باشد. در حالی که چنین قاعده ای، اساسا در همه مطب ها رعایت نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز روی صندلی جابجا نشده‌ای که پزشک، نسخه را دستت می‌دهد که بیمار بعدی وارد اتاق معاینه شود.

خیلی‌ها با چنین صحنه‌هایی در برخی از مطب‌ها مواجه شده‌ایم. یعنی، توقع ما از تعریف معاینه؛ برآورده نمی‌شود. در حالی که تشخیص بیماری، مهم‌ترین سهم را در مسیر درمان بیمار، به خود اختصاص می‌دهد. متأسفانه برخی از پزشکان، حداقل زمان را برای معاینه بیمار اختصاص می‌دهند و در همین مدت کوتاه، به درستی از ابزارها و روش‌های تشخیصی بهره نمی‌گیرند.

گرفتن فشار، تب و…، از بدیهی‌ترین اقدامات تشخیصی است که برخی پزشکان آنها را هم انجام نمی‌دهند.

بر اساس آنچه در نظام سلامت کشور تعریف شده است، میانگین زمان معاینه یک بیمار در مطب حدود ۱۵ دقیقه است و به عبارتی، یک پزشک می‌بایست در هر ساعت، ۴ تا ۶ بیمار را ویزیت کند.

رضا لاری پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر اینکه حجم زیادی از مراجعات سرپایی به بخش دولتی است، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مراجعات، سهم بخش دولتی است. در حالی که نباید اینگونه باشد.

وی با عنوان این مطلب که بیمه‌ها در این خصوص پوشش لازم را نمی‌دهند، افزود: اگر پوشش بیمه‌ای در مراجعات سرپایی افزایش یابد، قطعاً میزان مراجعات از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق پیدا می‌کند.

کد مطلب 5678721
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مجتبی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
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      سلام : اقایی که میفرمایند . استاندارد زمان ویزیت 15 دقیقه هست مربوط به کشور افغانستان است که ویزیت 50 دلار است نه در ایران که ویزیت 2 دلار است - حال نگویید مگر ما با دلار حقوق می گیریم . بله . ولی در ایران همه چیز بر اساس نرخ دلار بالا و پایین می رود به غیر از دستمزد کارگر . کارمند و پزشک -
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 3
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      وقتی دکترها اصلا معاینه انجام نمیدن لازم نیست مریض بره مطب نسخه ها هم که اماده هست و الکترونیکی فقط بیمار مستقیم بره داروخانه چه کاریه مزاحم پزشک بشیم
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 2
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      پولمفتی که دکترای سهمیه ای پیگیرند بیسوادان دوثانیه طول نمی‌کشه بلافاصله نسخه پول خیلی از درمانگاه ها بیمه خدمات درمانی نمی‌پذیرند لعنت خدا بر کسانی که اینارو دکتر کردن اون خوبان هم مهاجرت کردن حتی اون پرستاری هم سرم وصل میکنه بیسوادی چون قطره سرم مثل فرفره پایین میاد میره تو بدن بیمار خدالعنتشان
    • محسن IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 1
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      حداقل برا وقت بیماران ارزش قائل نیستند . چرا برای یک ویزیت چند ثانیه ای که نوبت از قبل داشته باشی باید دو ساعت معطل تو مطب بشینی!
    • وجدان IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 1
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      لاری پور عزیزم. درمعروفترین بیمارستان خصوصی تهران رفتم گفتم انسولین میخواهم اصلا نپرسید برای چی؟؟ جالبتر دفعه بعد همین جا پیش همین دکتر رفتم گفتم انسولین میخوام یک دقیفه طول کشبد سه ساعت منتظر بودم خنده دار این جا است رفتم داروخانه بگیرم(( دیدم فقط نوشته 5 قلم انسولین )) نام دارو را ننوشته
    • علی سعید IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      مدت ویزیت اکثر دکتر های ایران 10 تا 15 ثانیه است یعنی هنوز ننشستی نسخه را نوشته اند به این میگویند دزد با چراغ که فرد دکتر با استفاده از علم خود و نیاز مبرم بیمار جیبش را خالی میکند و فقط استخوان لای زخم میگذآرد.

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