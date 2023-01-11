مدت زمان ویزیت بیمار در ایران چند دقیقه است/ علت شلوغی بخش دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز روی صندلی جابجا نشده‌ای که پزشک، نسخه را دستت می‌دهد که بیمار بعدی وارد اتاق معاینه شود.

خیلی‌ها با چنین صحنه‌هایی در برخی از مطب‌ها مواجه شده‌ایم. یعنی، توقع ما از تعریف معاینه؛ برآورده نمی‌شود. در حالی که تشخیص بیماری، مهم‌ترین سهم را در مسیر درمان بیمار، به خود اختصاص می‌دهد. متأسفانه برخی از پزشکان، حداقل زمان را برای معاینه بیمار اختصاص می‌دهند و در همین مدت کوتاه، به درستی از ابزارها و روش‌های تشخیصی بهره نمی‌گیرند.

گرفتن فشار، تب و…، از بدیهی‌ترین اقدامات تشخیصی است که برخی پزشکان آنها را هم انجام نمی‌دهند.

بر اساس آنچه در نظام سلامت کشور تعریف شده است، میانگین زمان معاینه یک بیمار در مطب حدود ۱۵ دقیقه است و به عبارتی، یک پزشک می‌بایست در هر ساعت، ۴ تا ۶ بیمار را ویزیت کند.

رضا لاری پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر اینکه حجم زیادی از مراجعات سرپایی به بخش دولتی است، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مراجعات، سهم بخش دولتی است. در حالی که نباید اینگونه باشد.

وی با عنوان این مطلب که بیمه‌ها در این خصوص پوشش لازم را نمی‌دهند، افزود: اگر پوشش بیمه‌ای در مراجعات سرپایی افزایش یابد، قطعاً میزان مراجعات از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق پیدا می‌کند.