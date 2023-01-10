به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ون پارس اصفهان از ساعت ۱۵ امروز در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور آغاز شد.

این دیدار که همچون بازی‌های لیگ برتر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد با شکست یک بر صفر میزبان در نیمه اول همراه بود.

ایمان کیانی (۱۰- پنالتی) تک گل نیمه اول را برای ون پارس اصفهان به ثمر رساند.

اشتباه محرز علی نعمتی در دفع توپ باعث شد تا خطای هند او توسط داور اعلام شود و اولین شگفتی در دقیقه ۱۰ این دیدار با گلزنی تیم دسته اولی فوتبال کشور شکل بگیرد.

پس از این گل صدرنشین دور رفت رقابت‌های لیگ برتر تمام تلاش خود را برای تغییر نتیجه بازی به کار بست و بارها دروازه نماینده اصفهان را با خطر تهدید کرد اما هیچیک به تور دروازه ون پارس نچسبید تا ۴۵ دقیقه ابتدایی با تک گل میهمان به پایان برسد.

نیمه دوم با بازی یکطرفه پرسپولیس آغاز شد تا این تیم بارها دروازه ون پارس را با خطر جدی روبرو کند اما تیر دروازه چند بار به کمک میهمان آمد تا آنها تبدیل به گل نشود اما نفوذ محمد عمری پدیده پرسپولیس به عمق مدافعان ون پارس باعث خطا روی او شد تا داور همچون نیمه اول اعلام پنالتی کند و گئورگی گولسیانی در دقیقه ۶۰ گل تساوی را به ثمر برساند.

پس از این گل بود که تغییرات مجتبی توتونی برای بازی ون پارس باعث تعویض جریان بازی برای پنج دقیقه شد تا تلاش های این تیم با بازی ترکیبی قابل قبول با گل دوم اصفهانی ها همراه شود.

عقب افتادن دوباره پرسپولیس بار دیگر دفاع پر تعداد ون پارس را به همراه داشت اما این پرسپولیس بود که بالاخره در دقیقه ۷۷ روی شلوغی محوطه جریمه حریف و با ضربه مرتضی پورعلی گنجی گل تساوی را بار دیگر به ثمر رساند.

تلاش های میزبان لیگ برتری در ادامه وقت های قانونی دیگر گلی به همراه نداشت تا کار به وقت اضافی کشیده شود.