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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ:

۱۰ نفر از دلالان ارزی دستگیر شدند

۱۰ نفر از دلالان ارزی دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۱۰ نفر از دلالان ارزی در اجرای طرح‌های مبارزه با اخلالگران بازار ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی با اشاره به اجرای طرح‌های مبارزه با اخلالگران بازار ارز توسط پلیس امنیت اقتصادی گفت: در اجرای این طرح ۱۰ نفر از دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به کشف بیش از ۴۳ هزار و ۵۴۰ واحد انواع ارز از دلالان دستگیر شده تصریح کرد: ارزش تقریبی ارزهای کشف شده معادل هشت میلیارد ریال ارزیابی می‌شود.

وی اظهار کرد: با تلاش همکارانم یک دستگاه کامیون حامل بلوریجات قاچاق در محور جاده قدیم تهران قم متوقف و از آن تعداد ۱۲ هزار و ۳۴۸ قلم بلوریجات به ارزش حدود پنج میلیارد ریال کشف شد.

کد مطلب 5678791

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