۱۰ نفر از دلالان ارزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی با اشاره به اجرای طرح‌های مبارزه با اخلالگران بازار ارز توسط پلیس امنیت اقتصادی گفت: در اجرای این طرح ۱۰ نفر از دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به کشف بیش از ۴۳ هزار و ۵۴۰ واحد انواع ارز از دلالان دستگیر شده تصریح کرد: ارزش تقریبی ارزهای کشف شده معادل هشت میلیارد ریال ارزیابی می‌شود.

وی اظهار کرد: با تلاش همکارانم یک دستگاه کامیون حامل بلوریجات قاچاق در محور جاده قدیم تهران قم متوقف و از آن تعداد ۱۲ هزار و ۳۴۸ قلم بلوریجات به ارزش حدود پنج میلیارد ریال کشف شد.