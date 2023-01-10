۹۸ باند سرقت طی ۹ ماه اخیر در گلستان منهدم شد

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای انهدام باندهای سرقت در استان از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، تعداد ۹۸ باند جرایم مهم در قالب ۳۸۲ نفر در گلستان متلاشی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان افزود: این باندها شامل ۱۳ باند سرقت به عنف با ۵۷ فقره پرونده، ۱۶ باند سرقت منازل با ۱۶۹ فقره پرونده، چهار باند سرقت مغازه با ۲۴ فقره پرونده و ۱۲ باند سرقت اماکن (دولتی و خصوصی) با ۲۴۶ فقره پرونده بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از مجموع باندهای متلاشی شده، چهار باند سرقت خودرو با ۶۶ فقره پرونده، هفت باند سرقت موتورسیکلت با ۸۵ فقره پرونده، چهار باند سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو با ۱۳۳ فقره پرونده و ۲۲ باند سرقت سیم و کابل با هزار و ۱۳۰ فقره پرونده بودند.

مروتی افزود: سرقت‌های مغازه، منازل، اماکن عمومی، قطعات و لوازم داخل خودرو، کیف‌قاپی و احشام به ترتیب ۹، دو، هفت، ۱۲، پنج، سه و ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: سرقت اتومبیل و موتورسیکلت هم به ترتیب ۱۳ و ۱۱ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: بیشتر سرقت‌های سیم و کابل در بیرون از شهرها و در باغات و ویلاها انجام می‌شود.

مروتی اضافه کرد: سرقت‌های خشن و سرقت‌های مسلحانه در ۹ ماه سپری شده از سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد رشد داشته است.