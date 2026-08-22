چرا دمشق از رویارویی با تل آویو هراس دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، برخی منابع به خودداری دمشق از رویارویی با تل آویو اشاره کردند.
به گفته این منابع، سوریه با احتیاط با تحرکات رژیم صهیونیستی برخورد میکند و میکوشد که از هرگونه تشدید تنش که میتواند به تل آویو بهانهای برای گسترش عملیات نظامیاش در داخل سوریه بدهد، جلوگیری کند.
این منابع اعلام کردند: دمشق بر این باور است که بنیامین نتانیاهو در تلاش است که سوریه را به درگیریای که برای آن آماده نیست، بکشاند. سوریه پس از سالها درگیری و ویرانی منابع لازم برای ورود به جنگ جدید را ندارد.
به گفته این منابع، دمشق از نزدیک تحولات را زیر نظر دارد و به تماسهای منظم با آمریکا و فرانسه ادامه میدهد و در تلاش برای کاهش شدت تنش، تحولات اوضاع میدانی را به این کشورها منتقل میکند.
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