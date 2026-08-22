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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

روایت قالیباف از بی‌اعتنایی کشورهای منطقه به اظهارات خصمانه ترامپ

روایت قالیباف از بی‌اعتنایی کشورهای منطقه به اظهارات خصمانه ترامپ

رئیس مجلس در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورهایی که به همکاری‌های تجاری با ایران ادامه دهند، نوشت: پیام‌های متعدد برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و اقتصادی جدید دریافت کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدات ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهایی که به همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ادامه دهند، در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «ما پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه درباره شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده‌ایم. ایالات متحده امنیت تک‌تک متحدانش را با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آن‌ها به‌خاطر منافع اسرائیل چنان به خطر انداخت که آن‌ها برای لحظه‌ای، تمام هستی خود را در خطر دیدند. یک نظم بومی و مستقل که واقعاً صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.»

کد مطلب 6923866
زهرا علیدادی

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