به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدات ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهایی که به همکاریهای تجاری و اقتصادی با ایران ادامه دهند، در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «ما پیامهای متعددی از کشورهای همسایه درباره شکلدهی به ترتیبات امنیتی و همکاریهای اقتصادی جدید در منطقه دریافت کردهایم. ایالات متحده امنیت تکتک متحدانش را با قلدری و بیاعتنایی مطلق به منافع آنها بهخاطر منافع اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظهای، تمام هستی خود را در خطر دیدند. یک نظم بومی و مستقل که واقعاً صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.»
رئیس مجلس در واکنش به تهدیدات رئیسجمهور آمریکا علیه کشورهایی که به همکاریهای تجاری با ایران ادامه دهند، نوشت: پیامهای متعدد برای شکلدهی ترتیبات امنیتی و اقتصادی جدید دریافت کردهایم.
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