از تیمم مقابل پرسپولیس تشکر می کنم/دنبال صعود به لیگ برتر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توتونی پس از شکست ون پارس اصفهان در ضربات پنالتی مقابل پرسپولیس در یک شانزدهم جام حذفی فوتبال گفت: از تلاش فوقالعاده تیمم در طول ۱۲۰ دقیقه مقابل پرسپولیس تشکر میکنم و به تیم خوب پرسپولیس تبریک میگویم. به هر حال پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر است و فوتبال خوبی هم بازی میکند. از زمانی که در قرعهکشی با پرسپولیس افتادیم، میدانستیم که این سختترین قرعه ممکن است.
سرمربی تیم فوتبال ون پارس اصفهان افزود: بازیکنان ما انگیزه زیادی داشتند که کیفیت خوبی ارائه دهند و این مساله باعث شد که تا ضربات پنالتی دوام بیاوریم.
او با اشاره به انگیزه بالای تیمش در این دیدار تاکید کرد: این انگیزه را در لیگ دسته یک هم داریم. من از هفته دهم که تیم را گرفتم و انتهای جدول بودیم، توانستیم در هفت هفته اخیر، هفت پله صعود کنیم و با تیم دوم جدول فقط ۹ امتیاز اختلاف داریم. مطمئن باشید در نیم فصل دوم تمام تلاشخودمان را برای صعود به لیگ برتر به کار میبندیم. ما مانند امروز بازی میکنیم و بازیکنان ما برای هم جان میدهند. این نتیجه تلاش فوقالعاده تیم ماست که این روند ادامه خواهد داشت و به اهداف خودمان در لیگ دسته یک هم میرسیم.
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