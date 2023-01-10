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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۱۳

سرمربی ون پارس اصفهان:

از تیمم مقابل پرسپولیس تشکر می کنم/دنبال صعود به لیگ برتر هستیم

از تیمم مقابل پرسپولیس تشکر می کنم/دنبال صعود به لیگ برتر هستیم

سرمربی تیم فوتبال ون پارس اصفهان گفت: در لیگ یک هم بازیکنانم از حان و دل مانند دیدار با پرسپولیس انرژی می گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توتونی پس از شکست ون پارس اصفهان در ضربات پنالتی مقابل پرسپولیس در یک شانزدهم جام حذفی فوتبال گفت: از تلاش فوق‌العاده تیمم در طول ۱۲۰ دقیقه مقابل پرسپولیس تشکر می‌کنم و به تیم خوب پرسپولیس تبریک می‌گویم. به هر حال پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر است و فوتبال خوبی هم بازی می‌کند. از زمانی که در قرعه‌کشی با پرسپولیس افتادیم، می‌دانستیم که این سخت‌ترین قرعه ممکن است.

سرمربی تیم فوتبال ون پارس اصفهان افزود: بازیکنان ما انگیزه زیادی داشتند که کیفیت خوبی ارائه دهند و این مساله باعث شد که تا ضربات پنالتی دوام بیاوریم.

او با اشاره به انگیزه بالای تیمش در این دیدار تاکید کرد: این انگیزه را در لیگ دسته یک هم داریم. من از هفته دهم که تیم را گرفتم و انتهای جدول بودیم، توانستیم در هفت هفته اخیر، هفت پله صعود کنیم و با تیم دوم جدول فقط ۹ امتیاز اختلاف داریم. مطمئن باشید در نیم فصل دوم تمام تلاش‌خودمان را برای صعود به لیگ برتر به کار می‌بندیم. ما مانند امروز بازی می‌کنیم و بازیکنان ما برای هم جان می‌دهند. این نتیجه تلاش فوق‌العاده تیم ماست که این روند ادامه خواهد داشت و به اهداف خودمان در لیگ دسته یک هم می‌رسیم.

کد مطلب 5678935

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    نظرات

    • فریبرز تا ابد پرسپولیسی AU ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      جناب توتونی ، تبریک بابت داشتن تیمی با انسجام و محکم ، جوانمرد و حرفه ای ،

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