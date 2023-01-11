به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به برگزاری مسابقات جام جهانی اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال تصمیم گرفت که با در نظر گرفتن عملکرد بازیکنان حاضر در لیگ پرتغال در این دو ماه، بهترین بازیکن را انتخاب و معرفی کند.

بر این اساس، مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو با ثبت یک پاس گل و به ثمر رساندن چهار گل در این دوره زمانی، به عنوان بهترین بازیکن از سوی اتحادیه بازیکنان پرتغال انتخاب شد.

این بازیکن ۳۰ ساله ۱۶.۷۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد و «هورتا» از تیم براگا با ۱۲.۹۸ درصد و «پدرو» از تیم اسپورتینگ لیسبون با ۱۲.۵۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بهترین بازیکن ماه لیگ پرتغال از طریق میانگین امتیازات داده شده توسط سه روزنامه ورزشی ابولا، رکورد و اوجوگو (۶۰ درصد تاثیر) به علاوه کمیته فنی متشکل از بازیکنان سابق فوتبال پرتغال (۴۰ درصد تاثیر) انتخاب می‌شود.

جایزه طارمی به زودی به این بازیکن اهدا خواهد شد.