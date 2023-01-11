به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش مییابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائلهمندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲-۱
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی / حداقل حقوق ۷ میلیون تومان
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش افزایش حقوق رشد ۲۰ درصدی را برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته است.
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