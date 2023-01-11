  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲-۱

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی / حداقل حقوق ۷ میلیون تومان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی / حداقل حقوق ۷ میلیون تومان

لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش افزایش حقوق رشد ۲۰ درصدی را برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

کد مطلب 5679329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام واقعا اوضاع بدی شده با این همه که روزنامه ها مجلات مینویسند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی وجود نداردکه گرانی دارد کمر قشر کارگر وکارمند راخورد میکند وباعث شرمندگی این طبقه زحمت کش جامعه از خانواده شده من کارمند فنی حرفه ای با26سال خدمت وخانواده4نفری وبا حکم8/300که با کسر کسورات قانونی وبا این تور

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها