به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین یادواره شهدای گردان شهادت به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدای گردان شهادت لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص) در مرکز همایشهای بینالمللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار میشود.
در این یادواره که به منظور پاسداشت یاد و خاطرهی شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای گردان شهادت و همچنین گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سرلشکر احمد کاظمی، شامگاه امروز چهارشنبه ۲۱ دی از ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای بهمن برگزار میشود؛ خانوادههای معظم شهدا به ویژه شهدای عملیات کربلای ۵ و کربلای ۸، فرماندهان لشگری و مقامات کشوری، سرداران و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در کنار مردم شهیدپرور حضور خواهند داشت.
خاطره گویی سردار عاطفی با موضوع عملیات کربلای ۵، اجرای سرود دانش آموزی، نمایش دفاع مقدس، نقالی و پرده خوانی، مداحی مداحان اهل بیت (ع) حاج محمد طاهری و کربلایی حسین طاهری، شعر خوانی حاج علی رمضانی در کنار آئین تکریم خانواده شهدا و تقدیر از رزمندگان ایثارگر این گردان بخشهای اصلی این مراسم است.
تیپ ۲۷ محمد رسولاللّه در بهمن ۱۳۶۰ به فرماندهی احمد متوسلیان تأسیس شد. این تیپ بعد از عملیات رمضان به لشگر ارتقا یافت و فرماندهی آن به شهید حاج همت سپرده شد. وی نسبت به سازماندهی و تشکیل گردانهایی با وظایف مختلف اهتمام ورزید که یکی از آنها «گردان شهادت» نام گرفت.
مرکز همایشهای بینالمللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن در انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی، میدان بهمن، خیابان شهید وفایی واقع شده است.
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