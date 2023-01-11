جهاد تبیین یکی از الزامات تحقق گام دوم انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا صبح چهارشنبه در همایش جهاد تبیین در مشهد اظهار کرد: جهاد تبیین یکی از الزامات تداوم نظام و تحقق گام دوم انقلاب اسلامی ایران است و با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه «جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است»، بر همه دلسوزان و علاقه مندان که لباس سربازی فرهنگی نظام را بر تن دارند لازم است، این وظیفه خطیر را با جدیت دنبال کنند.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش گفت: پس از شکست‌های پی در پی طرح‌های آمریکا در منطقه و ناکامی این کشور در راهبرد فشار حداکثری علیه ایران، جنگ ترکیبی آنها ابعاد جدیدی پیدا کرده و تلاش این کشور برای براندازی نظام و تجزیه ایران به صورت آشکار شدت یافته است.

وی افزود: به منظور ایستادگی در جنگ ترکیبی دشمن، لازم است به جهاد تبیین به طور ویژه و خاص توجه شود تا از این طریق دشمن در دستیابی به اهدافش ناکام بماند.

اکرمی‌نیا ادامه داد: مبانی دینی و خط مشی رهبران انقلاب از دیگر دلایل ضرورت جهاد تبیین است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش افزود: دین اسلام، دین تبیین است و قرآن کریم و نهج البلاغه نیز اسناد تبیینی هستند و انقلاب اسلامی ایران هم که یک انقلاب فرهنگی است، با تبیین به پیروزی رسیده و تداوم آن نیز نیازمند تبیین است.

وی بیان کرد: جهاد تبیین بدین معناست که واقعیات و دستاوردهای نظام باید به صورت مؤثر و هنرمندانه، به ویژه برای نسل جوان تبیین و بازخوانی شود.