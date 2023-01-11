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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی:

زلزله شوسف در خراسان جنوبی خسارتی نداشت

زلزله شوسف در خراسان جنوبی خسارتی نداشت

بیرجند- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: زلزله ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر صبح امروز شوسف را لرزاند که بر اساس بررسی‌های انجام شده خسارتی نداشته است.

محمد علی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۳.۷ ریشتری ساعت ۹ و ۹ دقیقه صبح امروز در عمق ۱۳ کیلومتری زمین شهر شوسف نهبندان را لرزاند که بر اساس آخرین گزارش‌های فرمانداری نهبندان و تیم‌های امداد و نجات مستقر در منطقه، این زلزله خسارتی در برنداشته است.

وی افزود: این زلزله در ۱۵ کیلومتری شهر شوسف و ۴۰ کیلومتری نهبندان رخ داد که بلافاصله تماس با فرمانداری نهبندان و تیم‌های امداد و نجات انجام شد که گویا مردم این زلزله را احساس نکرده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: آماده‌باش در این خصوص اعلام شده و اگر وقوع زلزله در این منطقه تکرار شد، وارد مراحل بعدی اقدام می‌شویم.

کد مطلب 5679507

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