زلزله شوسف در خراسان جنوبی خسارتی نداشت

محمد علی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زلزله ۳.۷ ریشتری ساعت ۹ و ۹ دقیقه صبح امروز در عمق ۱۳ کیلومتری زمین شهر شوسف نهبندان را لرزاند که بر اساس آخرین گزارش‌های فرمانداری نهبندان و تیم‌های امداد و نجات مستقر در منطقه، این زلزله خسارتی در برنداشته است.

وی افزود: این زلزله در ۱۵ کیلومتری شهر شوسف و ۴۰ کیلومتری نهبندان رخ داد که بلافاصله تماس با فرمانداری نهبندان و تیم‌های امداد و نجات انجام شد که گویا مردم این زلزله را احساس نکرده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: آماده‌باش در این خصوص اعلام شده و اگر وقوع زلزله در این منطقه تکرار شد، وارد مراحل بعدی اقدام می‌شویم.