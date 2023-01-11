دوره دیجیتال مارکتینگ را کجا و چگونه ببینم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به تازگی از دنیای حقیقی، پا به عرصه کسب و کارهای آنلاین گذاشته باشید، نمیتوانید منکر فضای چالشی و طعم شیرین رقابت در آن شوید. بازاریابی دیجیتال، از بازاریابی در دنیای واقعی هم جذابتر است و میتواند با روشها و ابزارهای گوناگونی انجام شود. راستش را بخواهید حتی با سالها تجربه در زمینه مارکتینگ، نمیتوانید بدون آموزش وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ شوید؛ چون فضای دیجیتال، مهارتهای خاص خود را میطلبد. شرکت در دوره دیجیتال مارکتینگ، قدمی مهم در مسیر توسعه کسب و کارها در این فضای گسترده و پیچیده است. اگر شما هم به دنبال یک دوره کامل، جامع و مؤثر در این زمینه هستید، با ما همراه باشید تا مسیر انتخاب را برایتان روشن کنیم.
از کجا دوره دیجیتال مارکتینگ بخریم؟
مؤسسات زیادی در فضای وب در زمینه بازاریابی دیجیتال فعال هستند. نمیتوان به درستی تعیین کرد که کدام دوره دیجیتال مارکتینگ بهترین است، اما میتوانید به راحتی متوجه شوید که کدام دوره برای شما مناسبتر است. انتخاب دوره خوب، بستگی به دانش اولیه شما در این زمینه دارد. اگر مدتی است در حوزه دیجیتال مارکتینگ مشغول هستید، احتمالاً خودتان میدانید که چه میخواهید. اما اگر در این مسیر مبتدی هستید و تازه میخواهید رشد کنید، بهتر است دورههای صفر تا صد را در اولویت قرار دهید.
مزیت https://www.novin.com/academy/digital-marketing-course/ هستند، این است که تمام آنچه به عنوان یک دیجیتال مارکتر نیاز دارید را از پایه به شما میآموزد. این آموزشها، شامل مواردی همچون ابزارهای ضروری، ترفندهای ویژه و طرز فکر یک بازاریاب دیجیتال میشود.
اگر اطلاع دقیقی از این حوزه ندارید، در یک دوره دیجیتال مارکتینگ خوب، به دنبال نکات زیر باشید تا به بهترین نتیجه برسید:
روشهایی برای فروش محصول و خدمات با اینترنت
آموزش تخصصی و جامع سئو
تمرکز ویژه روی شبکههای اجتماعی
ترفندهای بازاریابی محتوایی موفق
استفاده از کمپینها برای افزایش فروش
آشنایی با ابزارهای تحلیلی و استفاده از آنها
توجه داشته باشید که دورهای میتواند کامل باشد، که تمام این موارد را به صورت جزئی و البته کاملاً عملی به شما آموزش دهد. دنیای تجارت، دنیای تئوریها نیست، بنابراین از پروژهمحور بودن دوره هراسی نداشته باشید و خود را به چالش بکشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
دوره دیجیتال مارکتینگ حضوری مؤثرتر است یا مجازی؟
دورههای آموزش حضوری مربوط به زمانهایی بودند که سیستمهای ارتباطی به اندازه حالا قدرتمند نبودند. وقتی کسی ادعا میکند که میتواند در https://www.novin.com/academy/ به شما کمک کند، باید در قدم اول، خود به استفاده از ترفندهای آن پایبند باشد.
دورههای حضوری میتواند برای افرادی که وقت آزاد زیادی دارند و در شهرهای بزرگ مثل تهران ساکن هستند، یک گزینه خوب باشد. با این حال، در دنیای شلوغ امروز، اغلب فراگیران شرکت در دورههای مجازی را ترجیح میدهند.
دورههای مجازی، خود میتوانند دو نوع باشند: دورههای آنلاین که در زمان مشخصی برگزار میشوند و دورههای ضبط شده که به صورت فایل در اختیار کاربران قرار میگیرند. مزیت دورههای دسته دوم، این است که به هیچ وجه شما را محدود به زمان نمیکنند. همچنین اگر این دورهها، مانند دوره دیجیتال مارکتینگ آکادمی نوین، از پشتیبانی و پروژه نهایی برخوردار باشند، میتوانند یادگیری شما را کاملاً تضمین کنند. پس اینکه چه نوع دورهای بهتر است، کاملاً بستگی به شرایط خود شما دارد.
آیا دورههای رایگان برای شروع بهتر نیستند؟
هیچ چیز ارزشمندی در جهان رایگان نیست! اگر فقط یک بار در دورههای رایگان شرکت کرده باشید، متوجه میشوید که محتوای این دورهها تنها اطلاعات کلی و اولیه را در اختیار شما قرار میدهند. شاید استفاده از پلتفرمهایی مانند یوتیوب برای یادگیری یک ابزار خاص مفید باشد، اما یک دانش تخصصی مانند دیجیتال مارکتینگ، نیازمند دوره متمرکزی است که در هیچ جای دنیا به صورت رایگان در دسترس نخواهد بود.
با این حال، وقت و پول شما بسیار ارزشمندتر از آن است که بخواهید بیگدار به آب بزنید و دورهای را صرفاً به دلیل شهرت آن خریداری کنید. برای آنکه در دام تبلیغات نیفتید، بهتر است سراغ دورههایی بروید که بخشی از محتوا را در ابتدای کار به صورت رایگان در اختیارتان قرار میدهند. به عنوان مثال، پیش از ثبت نام در دورههای https://www.novin.com/، میتوانید بخشهایی از آن (مثلاً فصل اول دوره تبلیغات در گوگل) را به صورت نمونه رایگان مشاهده کنید و سپس درباره مفید بودن محتوا تصمیم بگیرید.
نتیجهگیری
بازاریابی دیجیتال یا همان دیجیتال مارکتینگ، رشتهای جدید و پرطرفدار است که میتواند روی رشد کسب و کارهای اینترنتی بسیار مؤثر باشد. برخی از سازمانها، حاضرند برای استخدام یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ و استفاده از تخصص او، بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینه کنند. همچنین اگر خودتان صاحب یک کسب و کار آنلاین باشید، با یادگیری مهارتهای دیجیتال مارکتینگ میتوانید به سود چندبرابری برسید. پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ در آکادمی نوین، میتواند برای هر دو گروه مفید باشد، البته به شرطی که آموختههای دوره را به صورت عملی در مسیر کسب و کار اجرایی کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما