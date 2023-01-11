مجتبی زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی سویه های جدید امیکرون در کشور گفت: با توجه به اینکه احتمال مبتلا شدن کودکان و خردسالان به سویه های جدید از خانواده‌ها انتظار می‌رود تمام پروتکل‌های بهداشتی، تزریق دز واکسن یاداور، فاصله گذاری اجتماعی، ماسک، تهویه مناسب و سایر موارد بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: تمامی افراد بالای ۱۸ سال که ۶ ماه از آخرین دز تزریقی آنها گذشته هر واکسنی با هر پایه‌ای که دریافت کرده اند می‌توانند هر واکسنی که در دسترس است برای تزریق دز یاداور اقدام کنند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: در حال حاضر واکسن‌های برکت، نورا، سینوفارم و اسپایکوژن در پایگاه‌های بهداشتی شهرستان‌های ساوه و زرندیه موجود است.