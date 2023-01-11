تکمیل اردوگاه «یانس آباد» در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی علایی در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان قزوین که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: موضوع امنیت و سلامت امتحانات حائز اهمیت است و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ذی‌ربط که در این موضوع می‌توانند کمک کنند باید پای کار بیایند.

استاندار قزوین ادامه داد لازم است در این زمینه اداره کل آموزش‌وپرورش استان قزوین به‌تفصیل شرح وظایفی بنویسد تا استانداری بتوانند آن را به دستگاه‌های مربوطه ارسال و عملیاتی شدنش را درخواست نماید.

وی با بیان این موضوع که تغییر کاربری مدارس و مولدسازی آن‌ها قدم بسیار مهمی است تبیین کرد: تاکنون در خصوص ۳ مدرسه در استان قزوین این تغییر کاربری اتفاق افتاده است ولی این تعداد بسیار کم است و باید بدون مماشات این اتفاق بیفتد چرا که معمولاً در برابر تغییر مقاومت‌هایی وجود دارد ولی پس از دیدن آثار مثبت آن همراهی همگانی دیده می‌شود.

وی تأکید کرد: باید با نگاه منفعت برای عموم و تأثیر مثبت بلندمدت به موضوعات مختلف به‌خصوص موضوعات آموزشی و تربیتی نگاه کرد تا بتوانیم نیروی انسانی ارزشمند داشته باشیم.

اعلایی عنوان کرد: موضوع کارآفرینی و ایجاد ظرفیت خلاقیت از نقاط ضعف فعلی آموزش‌وپرورش است، اینکه امروز می‌بینیم فارغ‌التحصیل پس از ۱۵ سال به دنبال ترمیم معدل خود است و یا مدرک‌گرایی در جامعه رواج دارد نشان می‌دهد در کارآفرینی و به‌کارگیری استعدادها آن‌طور که باید موفق نبوده‌ایم.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری بین آموزش‌وپرورش و بنیاد نخبگان انجام بگیرد و برنامه‌ریزی‌هایی برای معلمین و دانش آموزان در این زمینه شکل گیرد.

وی گفت: باید به سمتی قدم برداریم که برای استعدادیابی برنامه‌ریزی کنیم، تا زمانی که برای استعدادیابی برنامه‌ریزی نداشته باشیم هرروز با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

این مسئول یادآور شد: باید ارزش‌آفرینی برنامه‌ریزی کنیم و چرا که جامعه تربیت تک‌بعدی نمی‌خواهد.

اعلایی با تأکید بر این موضوع که تأمین و تجهیز اردوگاه یانس‌آباد می‌تواند در عرصه آموزش و تربیت دانش آموزان نقش قابل‌توجهی داشته باشد ابراز کرد: اردوگاه یانس آباد باید محور پیشران تربیت برای معلمان و دانش آموزان باشد چرا که می‌تواند یک ساختار میان بخشی برای هم‌افزایی مدیریت اجتماعی استان باشد.

وی ادامه داد: از همین رو سازمان برنامه‌وبودجه استان موظف شده تا بودجه‌ای برای تکمیل این اردوگاه اختصاص دهد تا تربیت و خلاقیت و آموزش هم‌زمان در دوره‌های آموزشی در این اردوگاه پیش برود و دانش آموزان بتوانند با الگوهای موفق چندبعدی آشنا شوند.

استاندار قزوین در خاتمه گفت: تأکید همیشگی ما در خصوص آموزش‌وپرورش نحوه عمل نتیجه گرا است نه فرایند گرا؛ اگر فرایند گرایی منجر به نتیجه شد و خروجی آن منابع انسانی ارزشمند باشد حائز اهمیت است و اگر نباشد شاهد سیکل معیوب خواهیم بود.