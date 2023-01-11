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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۴۲

شریعتی در گفتگو با مهر:

حقوق کارمندان باید ۴۰ درصد افزایش یابد

حقوق کارمندان باید ۴۰ درصد افزایش یابد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی‌القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد.

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه جوامع تورم دارند و این طور نیست که فقط کشور ما درگیر تورم باشد و تورم پدیده‌ای است که در همه کشورها وجود دارد.

شریعتی با تاکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اینگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود، تصریح کرد: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.

کد مطلب 5679726
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • . IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      39 2
      پاسخ
      ما هر ماه تورم ۵۰ درصد داریم بعد آقایون میخوان بعد ۱۲ ماه ۲۰ درصد اضافه کنن اون با منت ....
      • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        6 0
        چند ساله که حقوق کارمندا کمتر از تورم سالیانه افزایش پیدا میکنه...
    • قاسمی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      28 4
      پاسخ
      آقا کارمند داریم تا کارمند . اون کتابداری که 6 تومان حقوق میگیره کارمنده اون شرکت نفتی که 40 میلیون حقوق میگیره کارمنده . افزایشها باید پلکانی باشه
      • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        0 2
        کار کتابدار با کارکنان نفتی که در دریا و خشکی زمستان و تابستان و سرما و گرما از دل و جان دور از خانواده ماه به ماه هستند با هم مقایسه نکن عاقل
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      28 4
      پاسخ
      اینا نماینده های دولت هستن
    • مهدی IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      12 2
      پاسخ
      شما نماینده کارگران هم هستی ، حقوق کارگران چی؟!
    • ارش IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      15 6
      پاسخ
      واقعا‌تورم‌۴۰‌درصد‌است‌شما‌یا‌درایران‌عزیزنیستید‌ویا‌اینکه‌هوا‌ می‌خورید
    • محمد IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      10 2
      پاسخ
      از سال ۹۵ تا به امروز حدود ۱۵۰۰ درصد تورم پیوسته داشته ایم. اما حقوق و دستمزد. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته ، پس این ۴۰ درصد جوابگوی گرانیهای ایجاد شده نیست. و متضرر اصلی این تورمها حقوق و دستمزد بگیرا ن بوده اند. علاوه بر این افزایش حقوق در سازمانها و ادارات و شرکتهای مختلف هم یکسان نبوده
      • فرید IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        1 1
        از سال ۹۵تاکنون بالای ۵۰۰۰درصد تورم داشتیم چه جوری ۱۵۰۰درصد رو حساب کردید !؟
      • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        0 1
        داداش انگار خوابی تورم ماهی پنجاه درصده ینی سالی ۶۰۰ درصد شما به استثنا سال ۹۵-۹۶ بقیه سالهارو میانگین ۵۰ حساب کنید میشه سالی ۶۰۰ درصد ضرب ۵ کن میشه ۳۰۰۰ و توم سال ۹۵-۹۶ هم بگیریم ۳۰۰ میشه ۳۳۰۰ اما ما سالی تنها ۲۰ درصد افزایش داریم ینی میانگین ۲۰ درصد شش تا ۲۰ درصد ینی ۱۲۰ درصد کجایی
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      4 18
      پاسخ
      آقای غلامرضا شریعتی ترا به خدا چنین پیشنهادی ندهید اولا مگر همه مردم کارمند هستند که 40 در صد افزایش یابد دوم این که همین که حقوق اضافه می شود همه چیز چند برابر می شود لطفا پیشنهاد بدهید 10 در صد از حقوقها کم کنند اما 20 در صد هم تورم پائین بیاید شما چرا از دهان گشاد ساز می دمید
      • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        23 2
        تمام مشاغل آزاد ماشالله با نرخ تورم بالامیرن...چه جنسی که دوساله تو انبارشونه و چه دستمزداشون..تمام و کمال اینطورین..حالا شما که میگی ۴۰ درصد زیاده دقیقا چکاره ای؟؟؟کارمندان فقیر ترین شدن..به لطف مسئولین اگه حقوق ۱۰۰درصد افزایش بخوره تازه میرسیم به سال۹۸..
      • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        1 0
        من میگویم چکاره هستش طرف رییس شرکت خصوصی است میخواهد از کارمنداش مفتی کار بکشه وبرود خارج از کشور ویلا بخره
      • آرش IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        2 1
        مشاغل آزاد چراغ خاموش برجی چهل پنجاه تومن درآمد دارن کارمندا که ۲۰۰ یا سیصد دلار حقوق میگیرن در شرایط سختی هستن
    • شایان IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      19 0
      پاسخ
      منابع کشور مشکل دولت هاست و ارتباطی با حقوق بگیر ندارد تورم را کاهش بدین تا نیاز به ترمیم یا افزایش حقوق نباشد مزد حقوق بگیر را باید داد
    • علی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      7 3
      پاسخ
      لطفا یک ریال به حقوق ها اصافه نکنید . فقط تدبیر کنید و مانع از کاهش ارزش ریال شوید
    • علی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      13 1
      پاسخ
      سال 93 یک کارمند با حقوق خود می توانست یک سکه بخرد و صد تومن هم برایش باقی بماند اما هم اکنون باید ده میلیون روی حقوق خود بگذارد تا یک سکه خریداری کند واقعا مردم تا کی باید این اوضاع و شرایط را تحمل کنند!
    • ناشناس IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      17 2
      پاسخ
      با سلام . توی این تورم فقط حقوق بگیرها متضضر شده اند و حقوقشان ثابت مانده . شغلهای آزاد متناسب با تورم دستمزد یا جنسهایشان را بالا می برند . ترا خدا یفکری به حال این حقوق بگیرها بکنید.
    • بهروز IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      هیچی دیگه با این وجود باز کارمندان فقیرترین قشر میشن و بازاریان ، بنا ها ، معمار ها و کاسبان میکشن رو دستمزدشان میشن ثروتمندان جامعه.
    • بازنشسته آموزش و پرورش IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      افزایش حقوق می بایست با تورم مطابقت داشته باشد اگر تورم چهل درصد هست و افزایش حقوق بیست درصد باشد این رویه موجب این خواهد شد که حقوق بگیران ثابت به همان اندازه قدرت خرید آنها کاهش می یابد ولی افزایش تورم تاثیری در مشاغل آزاد ندارد زیرا آنها نرخ فروش تولید و خدمات خودشان را با تورم و حتی بیشتر افزایش
    • ناشناس IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      درود بر شما خادمان ملت افزایش حقوق باعث تورم است لطفاً آن را منفی کنید تورم بیش از 100درصد است و افزایش حقوق کارمندان سال گذشته ده درصد و امسال هم که به لطف. شما موکلین مردم بیست درصد که مجموعا 30 درصد است که مجموع تورم خوشبینانه 200درصد است که به معنی کاهش قدرت خرید کارمند به 1/6 می باشد و یعنی ایج
    • عبدالعلی گل بابا نژاد IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      سلام چطوری حساب کردی ۴۰درصد است در ۱۷ماه ۱۳برابر شده قیمت یعنی یکهزار و سیصد درصد مگر شما صحبت از ایران نمی کنید دقیق ۱۳برابر شده قیمت کلیه اجناس از فاکتور ۱۷ماه قبل و حال کامل برای فرد نیاز به زحمت نداره پس لطفا نفرما ۴۰درصد اگر ماهی ۴۰درصد هم کم گفتی ....‌التماس التماس دعا دارم انشاالله
    • همرزم هادی IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      مجلس به وظیفه خود عمل کند
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تا جلوی تورم را نگیرید هر افزایش بدین بی فایده است
    • همرزم هادی IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      قبل قانون افزایش حقوق کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی باید یک نواخت افزایش یابد بازنشستگان عزیز قصور وخلاف قانون را باحضور مقاومت طلبانه وصول کنیم حرف خلاف قانون نسیت دولت حق ندارد دستوری باما برخوردکند قوی حضور یابیدتا صدایمان به گوششان برسد
    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      شما که منابع رو در نظر می گیرد پس ساعت کاری هم نصف کنید وقتی توانایی ندارید ما برده نیستیم خدمت مشاغل دیگر عرض کنم افزایش حقیقی حقوق در حد ۵ درصد بزودی ما هم وارد بازار شما می شویم
    • سیدجعفرکاظمی IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      فقط کارمندان دیگه؟!!!
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      بازنشسته ها هم بمیرند تا شما راحت شوید
    • مرتضی IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      برادر برا شما مسولین مملکت منابع همیشه هست ولی برای قشر حقوق بگیر منابع کشور کمه؟ بابا جمع کنید حرفای مسخرتونو
    • کارمند ساده IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      3 0
      پاسخ
      این همان پیوست عدالت رهبر معظم است؟ یا عمل به خلاف قانون دولت سابق و کنونی برابری افزایش حقوق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا سازمان امار؟ و تو خود بخوان حدیث مفصل از نزدیک به ۱۲, سال عمل به خلاف قانون برای نزدیک به ۷۰, درصد ملت ایران که شامل کارمند و کارگر ساده، کسبه و کشاورزان خرد در برابر نجومی بگیر
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      همانطور که 56 درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کردی باید حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را هم 70 درصد اضافه کنی . دولت رییسی معیار بی بدیل بی عدالتی محض است
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      حقوق کارمندان باید دویست درصد اضافه شود تا نیمی از تورم را پاسخگو باشد
    • علی حق دوست IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا قوت مجلسیان چندسال با متد آقای حاجی بابایی ! پیش بروید همه کارمندان حقوق هاشون یکسان میشود زیر دیپلم وخدمه وفوق دکترا چون این تفکر به کمیت اهمیت می دهد نه کیفیت ! با با التماس تعقل!
    • ناشناس IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سرمایه دار میلیاردی میزاره توبانک که نزدیک به ۲۳ درصد سود بگیره اما کارمند و بازنشسته باید چشم به راه ۲۰ درصد پلکانی ! باشه . مسولین محترم برای دیدن زندگی طبقات ضعیف مردم بصیرت داشته باشید .
    • حسین همیشه تنها IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چه خوب بود کل بوجه مملکت را به کار مندان اختصاص دهید وبقیه اقشار را از مملکت بیرون یا بریزید به دریادر اینصورت هزینه های مملکت کم ورفاه بیکاران حقوق بگیر هم تامین میشود. وسلام
    • همایون IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 2
      پاسخ
      حقوق کارمندهارو اضافه کنید چوبش بخوره تو سر کارگر بدبخت... بابا چندتا اقتصاددان و کشوردار باسواد از کشورهای دیگه اجاره کنید شاید مردم روی خوش آرامش رو ببینن
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام نمایندگان این طرح غیر کارشناسی شده افزایش سن برای همیشه بایگانی کنند چراکه عملا این طرح عقیم شالکله اداری ومدیریتی وکارکنان وکارگران.وبیمه ها و بی نظمی و چالش جدی خواهد کرد اگر دنبال بازنشستگی هستند بازنشستگی بیش از موعد کمتر 30 سال را ممنوع کنند و30 سال را ممنوع کنند 30 باشد نه نه با تبصره
    • IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      حداقل حقوق باید 300 دلار و ثابت
    • رضا IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      وقتی بجای کل مردم تصمیم گرفتید برید تو دل تحریم و اولویتتون شد نابودی این و اون، باید فکر منابع میبودید. از نظر منابع ما ثروتمندترین هستیم ولی باید در حد فقیر ترین کشورهای آفریقایی زندگی کنیم.
    • رضا IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وقتی بجای کل مردم تصمیم گرفتید برید تو دل تحریم و اولویتتون شد نابودی این و اون، باید فکر منابع میبودید. از نظر منابع ما ثروتمندترین هستیم ولی باید در حد فقیر ترین کشورهای آفریقایی زندگی کنیم.
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      پراید در عرض چند ماه ۱۰۰ گرون شده افزایش ما امسال ۸ میلیون بود خوراکی ها رو نگم اجاره رو نگم نمیتونید کارمند استخدام نکنید هر سال حقوق مارو تعدیل میکنید ینی هر سال نصف سال گذشته درامد داریم
    • رضا IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام،تورم تو مملکت ما روز به روزه ، ۴۰درصد دروغه،حدااقل بالای ۸۰ درصد تورم داشتیم ،ما کارکنان سالي یک بار افزایش حقوق داریم اون هم با مالیات زیاد،موقع افزایش حقوق یاد همه چیز می‌افتند، که افزایش تبعات دارد،
    • ق ر IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      با همین روش قطر چکانی افزايش حقوق ها ، قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم فاجعه هستش
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      کارگران چطور!؟؟؟؟ . اصلا مهم نیستن
    • حسین DK ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      فقط مونده ام این نماینده ها کی میخوان صدای رای دهندگان شون باشن، نماینده ها به جای اینکه دنبال حق و حقوق پایمال شده مردم باشند، دنبال زیاده خواهی های دولت هستن. برای حقوق پایمال شده حرفی ندارن و هیچ وقت جرات ابرازش رو ندارن در حالیکه خیلی راحت و در کمال پررویی از ناملایمتی های دولت دفاع میکنند.
    • من IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      افزایش حقوق کارمندان مطابقت با تورم باید باشد
    • جم IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      حقوق مشاغل ازاد با نرخ تورم بالامیرود ولی حقوق کارمند دست دولت است و چشم کارمند به افرایش حقوق ۴۰ درصدی است بایستی افزایش حقوق ۴۰ درصدباشد نه ۲۰ درصد
    • جم IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      2 0
      پاسخ
      حقوق کارمند براساس حقوق کارمندان حوزه خلیج فارس و کشورهای نفت خیز خلیخ فارس مثل نفت براساس فوب خلیج فارس باشد .یک کارمند معمولی باید زندگی تامین بشود باید افزایش حقوق بالای نرخ تورم باشد آقای شریعتی کهاز افزایش حقوق کارمندان حمایت کرده است تشکر می کنیم
    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      دولت می گه اول 20 درصد افزایش بدهیم اگر اوضاع نامناسب بود باز ترمیم کنیم حقوق ها را چرا صورت مسئله را پاک می کنند با در نظر داشتن گرانباری تورم چندین ساله و افزایش حقوق کمتر از حد تورم سالیانه حقوق کارمندان به حدی رسیده که حتی با افزایش 40 درصدی هم هیچ قابلیتی نخواهد داشت
    • امیر IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      افزایش حقوقی که همش میره تو جیب شرکت هایی که نیروی شرکتی دارن چه افزایش حقوقی همین امسال به ما 5.500 حقوق دادن به نیروی مشاغل کارگری با همین پست خدمات 12,میلیون این هست عدالت در دادگستری .پس لطفا از افزایش حقوق نگید که همش میره توی جیب بقیه کارمندان نه کارگران شرکتی بدبخت تشکر اگه چاپ کنید
    • امین IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      فردا دولت به شما رای میده که داری ازشون طرفداری میکنی آقای نماینده دولت. خسته نباشی شما رفتید اونجا که از حق مردم دفاع بکنی نه از دولت .مجلس انقلابی شده مجلس دولتی اون هم دولتی که از روزی که اومده رو کار حداقل تورم رو دویست درصد برده بالا قبلا هرچی بود که بود بعد حقوق ۲۰ درصد واقعا خسته نباشی
    • DE ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اگر کار برای رضایت خداباشد همه چیز درست خواهد شد در بدترین شرایط جنگی و دفاع مقدس رفاه عمومی شامل مردم بود و امروز در شرایط عادی تورم ۵۰ درصد و فشار شدیددامنگیر جامعه شده وصیت حصرت امام خمینی ره مجددا بازخوانی شود رمز پیشرفت کشور در اطاعت از روح سفارشات امام به امت و مسیولین هست اقتصاد ترمز بریده
    • حسن IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      برای حقوق های بالا افزایش خیلی کمی در حدود ۵ درصد صورت خواهد گرفت.
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      يعني بیست درصد از جیب مردم دزدی میکنید. چون منابع دولت کم است؟ 🤔
    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
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      اقتصاد ایران بیمارتر از همیشه و مسولان بیمارتر از اقتصاد ومردم ایران بدبخت و بیچاره تراز همیشه...

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