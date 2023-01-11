حقوق کارمندان باید ۴۰ درصد افزایش یابد

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه جوامع تورم دارند و این طور نیست که فقط کشور ما درگیر تورم باشد و تورم پدیده‌ای است که در همه کشورها وجود دارد.

شریعتی با تاکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اینگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود، تصریح کرد: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.