فروش ۲۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای دپو شده در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دادگستری استان بوشهر در تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان، بیان کرد: امسال سه جلسه با مسئولان اموال تملیکی و بنادر و گمرکات استان در راستای تعیین تکلیف کالاها برگزار کردیم که منجر به رسیدگی به هزار و ۴۰۸ پرونده شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش کالاهای دپو شده در انبارها درآمد حاصل شده است.

وی گفت: همچنین در بازدیدی که از پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مواد مخدر انجام شد، دستور برگزاری مزایده خودروهای توقیفی داده شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در این راستا به زودی مزایده ۴۶ دستگاه خودرو برگزار خواهد شد و پرونده ۲۶۵ خودروی باقی مانده نیز در حال بررسی است.