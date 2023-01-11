  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۳۴

رئیس‌کل دادگستری بوشهر خبر داد؛

فروش ۲۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای دپو شده در استان بوشهر

فروش ۲۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای دپو شده در استان بوشهر

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات استان بوشهر به فروش رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دادگستری استان بوشهر در تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات استان، بیان کرد: امسال سه جلسه با مسئولان اموال تملیکی و بنادر و گمرکات استان در راستای تعیین تکلیف کالاها برگزار کردیم که منجر به رسیدگی به هزار و ۴۰۸ پرونده شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش کالاهای دپو شده در انبارها درآمد حاصل شده است.

وی گفت: همچنین در بازدیدی که از پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مواد مخدر انجام شد، دستور برگزاری مزایده خودروهای توقیفی داده شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در این راستا به زودی مزایده ۴۶ دستگاه خودرو برگزار خواهد شد و پرونده ۲۶۵ خودروی باقی مانده نیز در حال بررسی است.

کد مطلب 5679745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها