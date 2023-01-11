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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

پاکو خمز :

می‌خواهیم دوباره استقلال را شکست دهیم/ فقط یک بازیکن را نداریم

می‌خواهیم دوباره استقلال را شکست دهیم/ فقط یک بازیکن را نداریم

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز تاکید کرد که تیمش برای پیروزی دوباره برابر استقلال آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. دو تیم هفته گذشته در لیگ برتر به مصاف هم رفتند که تراکتور 2 بر صفر حریف خود را شکست داد.

پاکو خمز سرمربی سرخپوشان تبریزی امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با استقلال شرکت کرد و در مورد این بازی گفت: آماده بازی مقابل استقلال هستیم و می‌خواهیم برد هفته گذشته را تکرار کنیم.

وی ادامه داد: پس از برد بزرگ مقابل استقلال، به خاطر شرایط آب و هوایی تبریز، کمی کارمان سخت شد. با این حال ما و کارکنان باشگاه نهایت تلاش را در زمینه نگهداری از زمین‌های چمن مجموعه ورزشی باشگاه انجام دادیم.

وی افزود: تمرینات منظمی در طول هفته در زمین چمن و سالن بدنسازی انجام داده‌ایم و آماده بازی با استقلال در جام حذفی هستیم.

خمز در خصوص مصدومان و محرومان تیمش، بیان کرد: تمامی بازیکنان آماده بازی هستند و تنها محمد عباس‌زاده مصدوم است.

کد مطلب 5679779

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