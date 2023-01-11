پیشرفت ۷۵ درصدی مصوبات سفر اول هیات دولت در حوزه آب

محمدمهدی جوادیان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی برای ساخت ۱۲۰۰ مترمکعب مخزن برای ذخیره سازی آب در زمان بحران برای خط اول انتقال آب نظیر مشکلات فنی یا تعرضات احتمالی، از جمله این مصوبات است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی ظرفیت ذخیره سازی آب برای زمان قطعی آب انتقالی ۱۸ ساعت است که با اجرای این مخازن ظرفیت به ۲۴ ساعت افزایش پیدا می‌کند و تاب آوری قطع جریان آب انتقالی برای ساعاتی افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: به این ترتیب شاهد ۳۶ ساعت ذخیره آب از محل خط با اجرای ۱۱۰ هزار مترمکعب مخزن صورت خواهد گرفت که در حال حاضر ۲۰ هزار مترمکعب آن وارد مدار بهره برداری شده است.

وی ادامه داد: در سفر هیأت دولت به استان یزد ۴۰ هزار مترمکعب دیگر وارد مدار بهره برداری خواهد شد و۵۰ هزار مترمکعب باقی مانده نیز تا پایان سال وارد مدار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد درباره مصوبات پیشنهادی در سردوم هیأت دولت به استان یزد در حوزه آب، عمده پیشنهادات را در حوزه تکمیل مخازن جدید و صدور مجوزهایی برای تأمین مالی منابع خط دوم انتقال آب به استان با تصویب منابع مالی جدید عنوان کرد.

وی افزود: دولت در نظر دارد از محل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی واحدهای صنعتی برای اجرای خط دوم تأمین اعتبار کند و اخیراً مصوبات جدیدی پیشنهاد شده است که با تصویب آنها شاهد تسریع در اجرا و تأمین اعتبار مورد نیاز خواهیم بود.

جوادیان زاده، کلنگ زنی خط انتقال آب از خلیج فارس را نیز مهم‌ترین پروژه سفر دوم هیأت دولت به استان یزد برشمرد که امید است با اجرای آن بخشی از مشکلات تأمین آب پایدار استان یزد رفع شود.

وی از دیگر پروژه‌هایی که در سفر هیأت دولت به استان آغاز خواهد شد به آغاز اجرای ساخت مخزن ۴۷ هزار مترمکعبی، اجرای طرح بازچرخانی آب برای تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی، آغاز عملیات خط سبز آبرسانی برای جایگزینی آب کیفی با پساب اشاره کرد.