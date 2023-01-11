بررسی وضعیت ایمنی ۸۰ ساختمان پرتردد و بلندمرتبه در منطقه ۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرحیم مرتضوی در بیست و چهارمین جلسه کمیته ایمنی ساختمان‌های پرخطر شهرداری منطقه ۹ که با حضور بیش از ۲۰ شرکت صنعتی برگزار شد، گفت: در اجرای دستورالعمل قرارگاه ایمنی کالبدی منطقه ۹ شهرداری تهران، در مرحله اول اجرای دستورالعمل‌های آتش نشانی در دستور کار بوده و در گام‌های بعدی وضعیت سازه‌ای، HSE و عمرانی ساختمان‌های پرخطر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شهردار منطقه ۹ تهران بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از هشت جلسه کمیته ایمنی در منطقه ۹ برگزار و وضعیت ایمنی ۸۰ ساختمان پرتردد، مهم، بلندمرتبه و حساس مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تقدیر از همکاری صمیمانه دادستانی، اتحادیه اصناف، بازرسان وزارت کار، مالکین و مدیران کارخانجات صنعتی و ادارات خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا قبل از پایان سال‌جاری بررسی وضعیت ایمنی تمامی ساختمان‌های نا ایمن منطقه ۹ اتمام و همزمان رفع مشکلات موجود تا زمان اخذ تاییدیه ایمنی سازمان آتش نشانی پیگیری خواهد شد.

*محمدعلی صفاریان