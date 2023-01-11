کشف ۸۲۸ هزار نخ سیگار قاچاق در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ لطف اله دارابی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری انتظامی شهرستان دهگلان در ایست و بازرسی «شهید خالدیان »۲ دستگاه خودرو حامل سیگار قاچاق را شناسای کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از هماهنگی با مراجع قضائی ۲ خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۸۲۸ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سیگار قاچاق کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: خودروهای توقیفی به پارکینگ دلالت داده شد.

سرهنگ دارابی با بیان اینکه تلاش جهت دستگیری متهمان ادامه دارد، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.