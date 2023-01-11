نیاز خانواده شهدا و ایثارگران تهران به ۴۰ هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان تهران که با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، سید عباس جوهری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، محسن نایبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار، خطیبی مسئول امور ایثارگران استانداری و دیگر اعضا برگزار شد، با اشاره به اینکه تفکر ایثارگری در مقابل تفکر اصالت فرد قرار دارد، اظهار داشت: تفکر ایثارگری مبتنی بر جمع و مکتب است.

وی افزود: در همین زمینه بهترین الگو جهت ارائه به جامعه، شهدا هستند و از آنجا که جان خودشان را فدای کشور کرده‌اند؛ اجماع‌آفرین می‌باشند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: باید از ظرفیت روایتگری ایثارگران برای نسل جوان استفاده کرد تا جوانان با قهرمان‌های گذشته آشنا شوند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دو رویکرد ترویج و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران عنوان کرد: حفظ منزلت خانواده‌ها به معنای توجه جامعه و نظام به آنها و نوعی اطمینان‌بخش و شوق‌آفرین است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به وضعیت استان تهران گفت: در استان تهران دو اداره کل مربوط به ایثارگران داریم که به سبب تعداد زیاد ایثارگران می‌باشد، همچنین در زمینه اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران اقدامات باید به طور جدی پیگیری شود و علاوه بر قانون استخدامی فرزندان شهدا از منابع مربوط به اشتغال استان نیز می‌توان بهره گرفت.

وی همچنین در مورد اولویت واگذاری مسکن به خانواده شهدا خاطرنشان کرد: در استان تهران نیازمند ۴۰ هزار واحد برای خانواده شهدا و ایثارگران هستیم که امید است با همراهی استانداری تهران و سایر دستگاه‌ها این امر محقق شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۳۲۵ گلزار شهدا در تهران بزرگ و ۲۳۲ گلزار در شهرستان‌های استان تهران داریم، خاطرنشان کرد: ۳۲۳ گلزار در تهران و ۲۲۹ در شهرستان‌های استان ساماندهی شده‌اند.