«بن گویر» را می توان وزیر آشوب داخلی نامید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب، موشه یعلون وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی گفت که ایتمار بن گویر بیشتر از اینکه وزیر امنیت داخلی باشد، شبیه وزیر آشوب داخلی است، زیرا او دستوراتی را به پلیس می دهد که پیش از این سابقه نداشته است.

وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گذشته به رئیس پلیس صهیونیست‌ ها دستور داد که پرچم فلسطین از اماکن عمومی سرزمین‌های اشغالی جمع آوری شود.

بر همین اساس روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: متعاقب این دستور «یعقوب شبتای» فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی به دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور داده که پرچم فلسطین در تمام اماکن عمومی اسرائیل جمع آوری شود.

براساس گزارش این روزنامه صهیونیستی، تصمیم بن گویر به دنبال به اهتزاز درآمدن پرچم فلسطین در مراسمی در شهرک «عاره» در اواخر هفته گذشته رخ می دهد که مردم این منطقه آزادی «کریم یونس» پس از ۴۰ سال اسارات در زندان‌های رژیم صهیونیستی را جشن گرفته بودند.

بن گویر همچنین به رئیس پلیس رژیم صهیونیستی دستور داده با وجود دستورالعملی برای جلوگیری از برگزاری جشن آزادی کریم یونس، درخصوص برگزاری آن تحقیق کند.