افتتاح عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، صبح پنجشنبه به عنوان اصلی‌ترین پروژه سفر دوم هیئت دولت به استان یزد توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

آبرسانی به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان، هدف اجرای این ابرپروژه است.

طول این خط ۷۲۰ کیلومتر است و قرار است ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال آب از طریق این خطوط به یزد منتقل شود.

تأمین آب صنعت و شرب در استان‌های هدف، ایجاد تحول اقتصادی و صنعتی در استان‌های مرکزی، تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای واقع در استان‌های مرکزی و جلوگیری از مهاجرت، اشتغالزایی، محرومیت زدایی و توسعه متوازن از اهداف اجرای این خط انتقال است.

برای این ابرپروژه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این اعتبار از محل حق انتفاع و حقوق دولتی معادن استان یزد تأمین می‌شود.

این پروژه با رمز یا فاطمه الزهرا (س) و به یمن میلاد حضرت فاطمه (س) توسط رئیس جمهور کلنگ زنی شد.