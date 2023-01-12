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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۴۰

وزیر آموزش و پرورش:

۱۰۰هزار کلاس درس در کشور نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی است

۱۰۰هزار کلاس درس در کشور نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی است

اصفهان- وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود یکصد هزار کلاس درس در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۳۴ هزار کلاس نیازمند تخریب و بازسازی و مابقی نیازمند مقاوم سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت تکریم خیرانی که در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند، اظهار داشت: امور خیریه در حوزه تعلیم و تربیت مهمترین کار خیر است و با تکریم خیران این عرصه می‌آموزیم که در جامعه از این رفتار تربیتی الگو بگیریم و در این راستا قدم برداریم لذا در وزارت آموزش و پرورش همواره من هر روز با یک خیر یا دیدار دارم یا در ارتباط هستم.

وی با بیان اینکه از هر ۲ کلاس درس، یک کلاس درس را خیران می‌سازند، خاطرنشان کرد: این نشان از فرهنگ قوی مردم ما است که باید قدر آن را بدانیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران سرانه فضای آموزشی علی رغم همه محدوویت‌ها رشد بسیار خوبی داشته است، ابراز داشت: با وجود محدودیت‌های دوگانه چون تحریم‌های ظالمانه و خشکسالی‌ها و فرونشست زمین و مواردی از این قبیل، اکنون سرانه فضای آموزشی کشورمان ۵.۲ متر است درحالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سرانه فضای آموزشی ما یک و نیم متر بود.‌

نوری ادامه داد: با وجود این مناطقی که مهاجرت زیاد بوده چه مهاجرت‌های درونی و اتباع، سرانه آموزشی خیلی کمتر است و در مناطقی مثل اصفهان که دچار فرونشست زمین و وجود مدارس فرسوده یا کم مقاومت شده، این سرانه کم است لذا برنامه‌های ما باید در این راستا باشد که در مناطقی که تراکم جمعیت زیاد بوده و یا مدارس بر اثر فرونشست زمین یا حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله آسیب دیدند، بازسازی و نوسازی در دستور کار باشد.

وزیر آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: حدود یکصد هزار کلاس درس در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۳۴ هزار کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی و مابقی فقط نیازمند مقاوم سازی است که با کمک خیران و حمایت دولت در تأمین اعتبارات انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که صبح امروز برای شرکت در بیست و چهارمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان به این استان سفر کرده بود، عصر امروز اصفهان ترک کرد.‌

کد مطلب 5680697

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