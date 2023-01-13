امدادرسانی به ۱۰حادثه در استان سمنان/ ۴۰ نفر آسیب دیدند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان سمنان از ۲۰ لغایت ۲۲ دی ماه هفته گذشته به ۱۰ مورد حادثه مختلف امداد رسانی کرده است، ابراز داشت: این حوادث شامل چهار مورد حادثه جادهای، چهار مورد خدمات حضوری و دو مورد اتفاقات شهری میشود.
وی ضمن بیان اینکه طی دو روز گذشته ۴۰ نفر طی این حوادث آسیب دیدند، افزود: از این تعداد ۹ نفر در حوادث جادهای، ۲۶ نفر اتفاقات شهری و پنج نفر خدمات حضوری دچار آسیب شدند و در مجموع یک نفر نیز توسط هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن بیان اینکه ۲۵ نفر در خدمات شهری اسکان داده شدند، ابراز داشت: به این افراد خدمات ضروری ارائه و بستههای غذایی در اختیار آنها قرار داده شده است.
محمدخانی با بیان اینکه ۱۰ تیم شامل ۳۱ نفر طی ۴۸ ساعت گذشته در حوادث مختلف حضور داشتند، تصریح کرد: طی بازه مذکور نیز چهار دستگاه آمبولانس برای اجرای عملیات امداد و نجات به حوادث متخلف اعزام شده است.
وی افزود: پایگاههای امداد و نجات جادهای در طول محورهای مواصلاتی استان سمنان برقرار هستند و به ارائه خدمات لازم به مسافران میپردازند اما با این تفاسیر از شهروندان و هموطنان در خواست داریم تا بهبود شرایط آب و هوایی چنانچه الزامی به سفر ندارند از حضور در جادهها پرهیز کنند تا بحران خاصی متوجه خود و خانواده آنها نباشد.
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