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۲۳ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۷

سخنگوی دولت به دیدار مادران شهدای مدافع امنیت قم رفت

سخنگوی دولت به دیدار مادران شهدای مدافع امنیت قم رفت

قم- همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، بهادری جهرمی سخنگوی دولت به دیدار مادران شهید مدافع امنیت قم رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم با سفر به شهر مقدس قم به دیدار دو مادر شهید مدافع امنیت رفت.

علی بهادری جهرمی با حضور در منزل طلبه بسیجی شهید مهدی زاهدلویی که در اغتشاشات اخیر به درجه رفیع شهادت رسید، با خانواده این شهید دیدار کرد و ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور از مادر این شهید تجلیل به عمل آوردند.

میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با حضور در منزل طلبه شهید حسن مختارزاده از شهدای مدافع امنیت استان قم که در حوادث اخیر به شهادت رسید با خانواده این شهید دیدار و از مادر این شهید تقدیر کرد.

خانواده‌های این دو شهید در این دیدارها به نحوه شهادت فرزند خود در حوادث اخیر اشاره کردند و از خصوصیات اخلاقی و ولایتمداری این شهدا گفتند.

کد مطلب 5681307

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