علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس به صورت روان در جریان است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس بیان کرد: ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قزوین - کرج محدودههای گلدشت، امامزاده طاهر و ترافیک سنگین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیمهسنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.
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