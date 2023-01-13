علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس به صورت روان در جریان است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس بیان کرد: ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های گلدشت، امامزاده طاهر و ترافیک سنگین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.