۶ کشته براثر طوفان شدید در آلاباما آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، درپی طوفان شدید در ایالات آلاباما در جنوب ایالات متحده آمریکا چند نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، مقامات امداد و نجات آمریکا از کشته شدن ۶ نفر درپی طوفان شدید در ایالت آلاباما خبر دادند.

این در حالی است که کی آیوی (R) فرماندار آلاباما، پس از طوفان شدید که روز پنجشنبه این ایالت را درنوردید، وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.

آیوی پس از وقوع یک رشته گردباد در روز پنجشنبه، وضعیت اضطراری را برای شهرهای اوتاگا، چمبرز، کوسا، دالاس، المور و تالاپوسا اعلام کرد. گفته شده که گردبادها حداقل چهار کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است.

مجموعه‌ای از طوفان‌های شدید بعدازظهر پنجشنبه جنوب شرقی آمریکا را درنوردید و سرویس هواشناسی ملی در طول روز برای بخش‌هایی از آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، جورجیا، تنسی، فلوریدا کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی، هشدار گردباد صادر کرد.

بر اساس گزارش سرویس ملی هواشناسی، آلاباما در سال ۲۰۲۲ دارای ۹۸ گردباد و سه مرگ ناشی از گردبادها بود.

هفته گذشته نیز، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که درحالیکه تعداد قربانیان طوفان برف در آمریکا به ۵۰ نفر افزایش یافته است؛ برق ۱۵ هزار نفر از ساکنان نیویورک نیز قطع شده است.

به گزارش ان بی‌سی نیوز، دست کم ۵۰ نفر در ایالات متحده در حوادث مربوط به طوفان برف جان خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که کولاک شدید برق هزاران نفر از ساکنان را در سراسر ایالت نیویورک قطع کرده است و در این ارتباط ۱۵ هزار نفر بدون برق مانده اند. در همین ارتباط، بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک نیز اعلام کرد: مقامات محلی ایالت ایالت نیویورک از مرگ ۲۵ نفر در نتیجه طوفان زمستانی که کشور را فراگرفته است، خبر دادند.