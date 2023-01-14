به گزارش خبرنگار مهر، نام کارلوس کی‌روش از هفته گذشته برای سرمربیگری در تیم ملی فوتبال چین به میان آمد. چینی‌ها بعد از جدایی «مارچلو لیپی» به دنبال استخدام سرمربی جدید هستند و به نظر می‌رسد اولویت آنها جذب مربی خارجی است.

فدراسیون فوتبال چین در حال حاضر ملاک‌هایی را برای انتخاب سرمربی جدید تعیین کرده است؛ از جمله آشنایی با فوتبال آسیا و چین، تجربه بین المللی و… با توجه به این معیارها کی روش در کنار نفراتی چون «پائولو بنتو» سرمربی سابق کره جنوبی، «کوزمین اولارویو» سرمربی فعلی تیم شارجه امارات و «استویکوویچ» سرمربی تیم ملی صربستان یکی از گزینه‌های سرمربیگری در تیم ملی چین شده است.

در ادامه به اخبار مختلفی که طی دیروز و امروز در رسانه‌های چین در ا ین ارتباط منتشر شده است، پرداخته می‌شود:

پیشنهاد ۵ میلیون دلاری رقیب اصلی کی روش

وب سایت sina چین در این ارتباط نوشت: « فدراسیون فوتبال تمایل بیشتری به انتخاب مربیان خارجی دارد، مانند کی روش، پائولو بنتو، اولارویو و استویکوویچ همگی مربیان مدنظر تیم ملی فوتبال هستند. پیش از این فدراسیون فوتبال نیز با این مربیان خارجی ارتباط برقرار کرده بود اما دو طرف پیشرفت قابل توجهی نداشتند. بر اساس گزارش‌ها، دستمزد سالانه ارائه شده توسط این معلمان خارجی نسبتاً بالاست؛ بنابراین، اینها به موانعی برای توسعه بیشتر هر دو طرف تبدیل شود.

فدراسیون فوتبال چین نسبت به جذب اولارویو بسیار خوشبین بود، اما این مربی درخواست دستمزد سالانه ۵ میلیون دلاری کرده است. بنابراین مذاکرات به مانع خورده است. قبل از این، اولارویو چندین سال مربیگری تیم جیانگسو سونینگ را در سوپر لیگ چین برعهده داشت و این تیم را برای کسب اولین قهرمانی سوپر لیگ چین در تاریخ تیم هدایت کرد. او درک خوبی از فوتبال چین دارد و موارد موفقی هم داشته است، بنابراین مورد علاقه فدراسیون فوتبال است. با این حال او همچنان با شارجه قرارداد دارد و تا چند ماه دیگر نمی‌تواند آزاد بشود. بنابراین قرارداد با او نمی‌تواند منطقی باشد.

در مقایسه با او، کارلوس کی روش امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. کی روش سال‌ها مربیگری تیم ایران را برعهده داشت و تیم چین با مربیگری لیپی را در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ شکست داد و در جام جهانی نیز عملکرد خوبی داشت. کی روش با فوتبال آسیا به خصوص غرب آسیا آشنایی زیادی دارد و به همین دلیل در صورت مربیگری در تیم ملی شاید بتواند تیم ملی فوتبال را برای شکست ماهرانه دیگر دشمنان قدرتمند هدایت کند. در این صورت کی روش نیز به یکی از نامزدهای محبوب تیم ملی فوتبال تبدیل شده است.»

انتخاب مربی پیشرفت قابل توجهی نداشته است

وب سایت sohu هم شرایط تیم ملی چین را این‌طور تشریح کرده است: «تیم ملی فوتبال چین در روند انتخاب مربیان، عمدتاً از نظر دستمزد، با مشکلات قابل توجهی مواجه است. طبق اخبار اخیر رسانه‌های داخلی، اگرچه کی روش، پائولو بنتو و استویکوویچ که ایران، کره جنوبی و صربستان را به جام جهانی قطر رساندند و اولارویو که با جیانگسو قهرمان لیگ چین شد، کاندیداهای مربی تیم ملی چین هستند اما کار انتخاب مربی تحت تاثیر عوامل عینی بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

گزارشگر چن یونگ در این رابطه نوشت: در بین همه کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی طبیعتاً اولاریو و کی روش در کانون توجه قرار دارند، اولاریو با فوتبال چین و غرب آسیا آشناست، کی روش با فوتبال غرب آسیا آشناست. اولارویو به خصوص سابقه مربیگری در سوپر لیگ چین را دارد و اگر بتواند تیم ملی را مربیگری کند خیال‌ها راحت تر است. حریف واقعی تیم ملی چین در واقع تیم‌های غرب آسیا هستند. پس آشنایی با فوتبال غرب آسیا برای کشور مهم است.»

کی روش؛ لیپی جدید برای تیم ملی چین!

رسانه چینی k.sina از کارلوس کی روش به عنوان نزدیکترین گزینه به تیم ملی چین یاد کرد و او را یک «لیپی» جدید برای این تیم دانست: «‌تیم فوتبال مردان چین ۹ ماه است که هیچ بازی رسمی و اردوی تدارکاتی نداشته و حتی نامزدهای سرمربیگری برای چرخه جدید تیم ملی فوتبال نیز به طور رسمی تایید نشده‌اند. اخیراً انتخاب مربی ملی فوتبال به یکی از اقدامات کلیدی فدراسیون فوتبال تبدیل شده است. اسامی بسیاری از نامزدها افشا شده و نگرانی‌های گسترده‌ای را به وجود آورده است. در داخل فدراسیون فوتبال، مربی ۷۰ ساله پرتغالی -کارلوس کی روش - به کاندیدایی تبدیل شده است که استانداردهای فدراسیون را به بهترین نحو رعایت می‌کند!

پس از آغاز روند انتخاب مربی توسط فدراسیون فوتبال، رسانه‌های داخلی نامزدهای زیادی از جمله بنتو، اولارویو و استویکوویچ و دیگر مربیان قدیمی سوپر لیگ چین را افشا کردند. چند روز پیش "کائو روی" مربی معروف محلی گفت که اولارویو توسط محافل فوتبال داخلی به عنوان مناسب‌ترین کاندیدای تیم ملی فوتبال شناخته می‌شود. این موضوع حمایت بسیاری از طرفداران را نیز به همراه داشته است. اما " وانگ شیائوروی" خبرنگار فاش کرد که دستمزد سالانه ۵ میلیون دلاری اولارویو به یک مانع تبدیل شده است!

یکی از روزنامه‌های پکن تایید کرد که رسانه‌ها گفته‌اند اولارویو و استویکوویچ هر دو قرارداد دارند، بنابراین احتمال سرمربیگری آنها در تیم ملی فوتبال به صفر نزدیک است. دو کاندیدای دیگر مورد علاقه فدراسیون فوتبال چین پائولو بنتو و کی روش هستند و کی روش به مربی‌ای تبدیل شده است که با استانداردهای مربیگری فدراسیون فوتبال چین بیشتر مطابقت دارد.

به عبارتی کی روش سرمربی ۷۰ ساله پرتغالی نزدیک ترین گزینه به سرمربیگری جدید تیم ملی فوتبال است که به تازگی تیم ایران را به جام جهانی رسانده است. به این ترتیب با روی کار آمدن کی روش، تیم ملی فوتبال پذیرای یک «لیپی» دیگر خواهد بود که هر دو از «مربیان ۷۰ ساله مشهور جهان» نادر تاریخ فوتبال ملی هستند!»

مشکلات اقتصادی فدراسیون چین و دستمزد پایین کی روش

وب سایت ۱۶۳ در گزارش خود با اشاره به درخواست ۵ میلیون دلاری اولارویو و مشکلات اقتصادی فدراسیون فوتبال چین تاکید کرد که احتمال استخدام این مربی کم است. این سایت در ادامه نوشت: «علاوه بر اولارویو، استویکوویچ، بنتو و کی روش همگی کاندیداهای محبوب برای سرمربیگری ملی فوتبال هستند. اما استویکوویچ تیم ملی صربستان را برای آماده شدن برای مرحله بعدی تمرینات هدایت می‌کند که نشان می‌دهد او در آستانه تکمیل تمدید قراردادش با صربستان است. بنتو، سرمربی سابق کره جنوبی امیدوار است بتواند یک تیم اروپایی را در اختیار بگیرد و خواهان قرارداد بلندمدت شود. کی روش سرمربی سابق تیم ملی ایران با توجه به شرایط فعلی به کاندیدای اصلی برای سرمربیگری جدید تیم ملی فوتبال تبدیل شده است. کی روش در جوانی زیر نظر فرگوسن مربی جادویی منچستریونایتد به عنوان دستیار فعالیت می‌کرد و همچنین شاهد رشد و پیشرفت رونالدو بود.

کی روش پس از جدایی از تیم ملی پرتغال، دو بار به عنوان سرمربی تیم ملی ایران فعالیت کرد و هر دو تیم ایران را به جام جهانی رساندند. باید گفت کی روش همچنان شناخت خوبی از تیم‌های آسیایی دارد. مهمتر از آن، دستمزد کی روش نسبتاً پایین است. استویکوویچ و اولارویو در حال حاضر قرارداد دارند. کی روش بعد از اینکه دوباره سرمربی تیم ملی ایران شد، هنوز تیم جدیدی پیدا نکرده است و می‌تواند به سرعت تیم ملی فوتبال را برعهده بگیرد و مقدمات مربوطه را آغاز کند. این سه نکته مثبت، دلیل ترجیح فدراسیون فوتبال برای کی روش است. این مربی ۷۱ ساله احتمالاً سرمربی جدید تیم ملی فوتبال خواهد شد.»