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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

فرماندار سرپل ذهاب:

وضعیت شهر سرپل‌ذهاب مورد رضایت مردم نیست

وضعیت شهر سرپل‌ذهاب مورد رضایت مردم نیست

کرمانشاه- فرماندار سرپل ذهاب با اشاره به وضعیت کوچه و محلات این شهر گفت: وضعیت شهر سرپل‌ذهاب مورد رضایت مردم نیست.

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت مردم شهر سرپل ذهاب مطلوب نیست و بعد از گذشت ۶ سال از زلزله هنوز بعضی از کوچه‌ها و محلات آسفالت نشده است.

وی افزود: چهار روستا به شهر سرپل ذهاب الحاق شده اما هنوز بحث فاضلاب آن حل نشده است.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: یکسال و نیم از عمر شورای شهر فعلی سرپل ذهاب می‌گذرد و تغییراتی در شهر ایجاد نشده است.

بابلی بیان کرد: مردم‌داری، تعهد، اخلاص و تداوم راه شهدا اینگونه نیست و ما باید طوری کار کنیم که خداوند، ائمه، شهدا و مردم از ما در مسئولیتی که داریم راضی باشند.

وی ادامه داد: شورای شهر برای انجام کارهای شهر هدف کاری تعیین کنند و قطعاً مورد حمایت امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم در مجلس قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 5682070

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