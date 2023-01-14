وزارت صمت مخالف عرضه خودرو در بورس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف اظهار کرد: وزارت صمت به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیچ عنوان با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف نیستند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده که همین موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را با ابهاماتی همراه ساخته است.

وی در مورد عرضه خودروهای جدید در بورس کالا، گفت: فرآیند عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صنعت صورت خواهد گرفت.

قالیباف در رابطه با عرضه خودروی دنا پلاس در بورس کالا، تصریح کرد: مدیرعامل ایران خودرو در مکاتبه‌ای با سازمان بورس خواستار لغو عرضه دنا در بورس کالا شده بود که امروز اعلام شد بورس کالا با فروش دنا پلاس موافق است و این موضوع اجرایی خواهد شد. در همین راستا اگر ایران خودرو مشکلی نداشته باشد عرضه دنا فردا انجام می‌شود.