خودروی۲۴۷ راننده عامل آلودگی صوتی وحرکات نمایشی درگلستان توقیف شد

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، وسیله نقلیه ۲۴۷ راننده عامل آلودگی صوتی و حرکات خطر ساز در معابر گلستان متوقف و به پارکینگ هدایت شد.
رئیس پلیس راهور گلستان افزود: در مدت مذکور هزار و ۸۲۲ راننده متخلف که با حرکات نمایشی و خطر ساز مانند دریفت و ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی موجب اختلال در ترافیک و آرامش شهروندان میشدند، جریمه و اعمال قانون شدند.
وی گفت: خودروی رانندگانی که اقدام به حرکات نمایشی و خطر ساز میکنند تا ۲۱ روز در پارکینگ متوقف خواهند شد.
مهاجر یسطامی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته در استان در مجموع تصادفات درون و برونشهری سه هزار و ۸۹۶ نفر جان خود را از دست دادند که ۹۳۰ نفر در تصادفات درون شهری و دو هزار و ۹۶۶ نفر دیگر در تصادفات برون شهری جان باختند.
رئیس پلیس راهور گلستان افزود: تعداد کل مجروحان تصادفات درون و برونشهری گلستان در ۱۰ سال گذشته ۶۶ هزار و ۲۳۰ نفر ثبت شده است.
وی اضافه کرد: در همین بازه زمانی تعداد خودروهای موجود در استان از ۱۱۹ هزار و ۸۷۱ دستگاه با ۳۱۵ درصد رشد به حدود ۴۵۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده اما زیرساختهای لازم با توجه به این حجم افزایش تعداد خودروها همچون تعریض خیابانها توسعه نیافته است.
مهاجر بسطامی ادامه داد: با توجه به ۲۴ هزار و ۶۱۷ دستگاه خودروی نو پلاک شده و صدور ۲۷ هزار گواهینامه جدید، باید فکر اساسی در خصوص معضلات ترافیکی شهرهای استان کرد.
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