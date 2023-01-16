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۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

فرماندار بهارستان:

هیئت های مذهبی و حسینیه ها نقطه قوت فرهنگی بهارستان است

هیئت های مذهبی و حسینیه ها نقطه قوت فرهنگی بهارستان است

بهارستان- فرماندار بهارستان گفت: هیئت های مذهبی و حسینیه های متعدد نقطه قوت فرهنگی بهارستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نوحی بعد از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه منطقه‌ای شورای فرهنگ عمومی استان تهران که به ریاست حجت‌الاسلام ابوترابی امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران و با حضور سید عباس جوهری معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران و سایر اعضای شورای فرهنگ عمومی بهارستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به وضعیت موجود بهارستان بیان داشت: این شهرستان با وسعت ۶۴ کیلومتر مربع و با جمعیت ۷۵۰ هزار نفری متراکم‌ترین نقطه کشور بوده، که از نظر آمار جمعیتی از ۱۷ استان کشور بیشتر است.

نماینده عالی دولت در بهارستان گفت: شهرستانی با این تراکم جمعیتی هیچ تناسبی از نظر زیر ساختی ندارد اما ثروت این منطقه که به عنوان یک قدرت محسوب می‌شود وجود هئیت های مذهبی و حسینیه‌ها است که دلباخته و عاشق اهل بیت علیهم السلام هستند که می‌توان از این ثروت در حوزه فرهنگ با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب استفاده بهینه را برد.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت ایمان مردم برای تبدیل به عمل صالح افزود: دشمن با یک جنگ ترکیبی و چند شاخه‌ای حوزه فرهنگ ما را هدف گرفته است، پس با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده و سرمایه گذاری در این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان، هیئت‌های مذهبی، مسئولین دغدغه مند و مساعدت‌های مدیران استانی و کشوری می‌توانیم کمبودهای حوزه فرهنگ در شهرستان را جبران کنیم.

کد مطلب 5684213

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