۸۶ کیلومتر پروژه کمربند حفاظتی در استان سمنان احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرمرادی حقیقی ظهر سه شنبه در سومین جلسه مشورتی و تبادل افکار و تجربیات رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های استان سمنان به میزبانی سالن شهید نقاشیان اداره کل منابع طبیعی ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۸۶ کیلومتر پروژه کمربند حفاظتی با شاخص بنچ مارک در استان سمنان احداث شده است، ابراز داشت: این طرح با هدف جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف در عرصه‌های ملی و طبیعی برای شهرهای استان صورت گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه در این طرح مرز اراضی ملی با مستثنیات افراد مشخص می‌شود، افزود: تثبیت مالکیت دولت و اراضی ملی دیگر اهداف مهم طرح به شمار می‌رود که باید گفت برای حفاظت بیشتر از عرصه نیز تیم‌های گشت زنی این محدوده‌ها نیز فعال است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ضمن بیان اینکه تثبیت حاکمیت دولت بر عرصه‌های ملی به طور جد پیگیری می‌شود، ابراز داشت: از رؤسای ادارات شهرستان‌ها نیز انتظار می‌رود نسبت به اجرای این قبیل طرح‌ها اهتمام ویژه داشته باشند و برای حفاظت از عرصه‌های ملی بیش از پیش تلاش کنند.

مرادی حقیقی بابیان اینکه یکی از اقدامات مؤثر در راستای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی شریک دانستن مردم در اجرای طرح و پروژه‌ها است، تصریح کرد: رؤسای ادارات می‌بایست با تهیه طرح‌های مشارکتی حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به مردم واگذار کنند چراکه تجربه نشان داده مشارکت مردمی در همه امور از جمله اصلاح و احیای مراتع منابع طبیعی در این راستا بسیار مؤثر است.

وی ضمن بیان اینکه «نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال» دیگر موضع حائز اهمیتی که همزمان با سراسر کشور در استان سمنان نیز کلید خورده است، افزود: جنگل کاری مشارکتی، بهره برداری از محصولات فرعی و گیاهان دارویی، پایش مراتع و غیره دیگر موضوعاتی که می‌تواند مردم را در حفاظت هر چه بیشتر عرصه‌های منابع طبیعی دخیل کند و رؤسای ادارات باید این موضوعات را در سر فصل‌های کاری خود مدنظر قرار دهند.