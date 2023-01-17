مجلس باید بر اجرای قوانین و مصوبات نظارت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان اصفهان با حضور آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام والمسلمین محسن مظاهری دبیر ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماینده مجلس خبرگان رهبر به خلاء قانونی در کشور اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید هرجایی که خلاء قانونی وجود دارد سریع اقدام کنند دیگر بعد از ۴۰ سال نباید بگوییم کم بود قانون دارریم.

وی به نظارت بر اجرای قوانین اشاره و افزود: قانون‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مصوب می شود باید بر عمل به آن قوانین هم نظارت شود با توجه رصد و بررسی‌های میدانی مشخص می شود که عمل به قانون شده یا نشده است.

امام جمعه موقت اصفهان به اقناعی بودن قوانین برای جامعه اسلامی اشاره و گفت: از مهم‌ترین توجهاتی که مجلس در تصویب قوانین باید داشته باشد توجه به فکر و عقل مردم است، برنامه و قانون نباید حساسیت آفرین باشد بلکه مسئولان با نرمی و با هدف اقناع، قوانین را وضع کنند.

تصمیمات ملی برای رفع آلایندگی و نجات مردم از آلودگی هوا

آیت الله مهدوی بیان داشت: نمایندگان مجلس باید در تصویب قوانین به دین و دنیای مردم توجه کنند که این قانون هم برای دنیا وهم برای دین مردم مفید فایده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسن مظاهری در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اهمیت جوانی جمعیت کشور اشاره واظهار داشت: یکی از مسائلی که در کشور اهمیت بسیاری دارد جوانی جمعیت کشوراست که باید نظارت جدی بر اجرای قانون جوانی جمعیت داشته باشید متاسفانه آمارها نشان از عدم تغییر در رشد جمعیت می باشد.

وی به هوای پاک وسالم و برطرف نمودن آلایندگی ها در اصفهان اشاره و افزود: مطالبه ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان از نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری در خصوص وضعیت هوای اصفهان و آلایندگی ها این است که باید تصمیمات ملی برای اصلاح ویا انتقال مجموعه های بزرگ تولید کننده آلاینده در اصفهان اتخاد شود تا مردم از این وضعیت آلودگی هوا نجات پیدا کنند.

دبیر ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان در ادامه با اشاره به قانون عفاف وحجاب بیان داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس خلاء هایی که در قانون عفاف وحجاب وجود دارد را با اولویت در مجلس مطرح ومصوب نمایید این مطالبه همه مردم می باشد.

وی به قانون صیانت از فضای مجازی اشاره و افزود: در سال های اخیر وخصوصا در سال جاری فتنه ها واغتشاشاتی که صورت گرفت محصول رها بودن فضای مجازی در کشور است که نمایندگان مجلس به این موضوع بسیار مهم به جد رسیدگی کنند و با مشخص کردن وضعیت قانون صیانت از فضای مجازی از این آشفتگی ورها بودن فضای مجازی جلوگیری نمایند.

حجت الاسلام مظاهری بیان داشت: مطالبه جدی ما از مجلس در ارتباط با مبحث استخدام در آموزش وپرورش می باشد که باید قانونی در این خصوص برای رفع مشکل کمبود نیروی آموزشی و همچنین نیروی های خرید خدمات وضع شود تا هم وضعیت استخدام آنها مشخص گردد وهم کمبود نیروهای آموزش و پروش حل شود.

وی به تامین گوشت قرمز و سفید در شب عید و ماه مبارک رمضان اشاره و ابراز داشت: باید نسبت به تامین گوشت قرمز و سفید در شب عید و ایام ماه مبارک رمضان پیگیری لازم انجام شود تا در این ایام مردم با کمبود مواجه نشوند.