سرپرست فرمانداری آوج منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی در حکمی «وحید زرگر» را به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان آوج منصوب کرد.
در حکم زرگر آمده است:
امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد تعامل، نظارت و هماهنگی با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشکری در سطح آن شهرستان و استان و با بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد، توجه به توسعه پایدار شهرستان در حوزه های مختلف، در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای(مدظله العالی) و اجرای برنامههای دولت مردمی و خدمتگزار، در خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف آن شهرستان موفق باشید.
گفتنی است زرگر که پیش از این معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری البرز بود جایگزین حسین حسین خانی شد.
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