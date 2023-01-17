دستگیری ۲ گروه شکارچی غیر مجاز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۲ گروه شکارچی غیر مجاز در عملیات مشترک ماموران یگان حفاظت محیط زیست و انتظامی شهرستان دماوند خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: در هفته جاری در دو عملیات مشترک یگان حفاظت این اداره و ماموران انتظامی شهرستان دماوند دو گروه شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این راستا دو قبضه سلاح شکاری بهمراه فشنگ مربوطه و سایر ادوات و همچنین قسمتی از لاشه یک راس قوچ وحشی و لاشه دو راس گراز وحشی از شکارچیان کشف و توقیف گردید.

میرزا کریمی اظهار داشت: در این راستا پرونده تشکیل و متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع محترم قضایی معرفی می شوند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دماوند از مردم طبیعت دوست و حامی محیط زیست شهرستان دماوند خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ یا شماره ۷۶۳۴۳۷۳۸ این اداره اطلاع دهند.