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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

طی عملیاتی مشترک انجام شد؛

دستگیری ۲ گروه شکارچی غیر مجاز در دماوند

دستگیری ۲ گروه شکارچی غیر مجاز در دماوند

دماوند- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند از دستگیری دو گروه شکارچی غیر مجاز طی عملیات مشترک ماموران یگان حفاظت محیط زیست و انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۲ گروه شکارچی غیر مجاز در عملیات مشترک ماموران یگان حفاظت محیط زیست و انتظامی شهرستان دماوند خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: در هفته جاری در دو عملیات مشترک یگان حفاظت این اداره و ماموران انتظامی شهرستان دماوند دو گروه شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این راستا دو قبضه سلاح شکاری بهمراه فشنگ مربوطه و سایر ادوات و همچنین قسمتی از لاشه یک راس قوچ وحشی و لاشه دو راس گراز وحشی از شکارچیان کشف و توقیف گردید.

میرزا کریمی اظهار داشت: در این راستا پرونده تشکیل و متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع محترم قضایی معرفی می شوند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دماوند از مردم طبیعت دوست و حامی محیط زیست شهرستان دماوند خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ یا شماره ۷۶۳۴۳۷۳۸ این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 5685209

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