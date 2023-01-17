طبیعت برفی جنگل های ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای ارسباران یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری آذربایجان شرقی به شمار میرود که در این فصل سرد سال نیز علاقه مندان و گردشگران برای دیدن طبیعت برفی به این جنگلها میروند.
فیلم از بهزاد قانونی
تبریز- جنگل های ارسباران در این روزهای برفی طبیعتی زیبا و بکر دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، جنگلهای ارسباران یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری آذربایجان شرقی به شمار میرود که در این فصل سرد سال نیز علاقه مندان و گردشگران برای دیدن طبیعت برفی به این جنگلها میروند.
فیلم از بهزاد قانونی
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