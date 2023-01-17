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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۴۸

پنجره مهر؛

طبیعت برفی جنگل های ارسباران

طبیعت برفی جنگل های ارسباران

تبریز- جنگل های ارسباران در این روزهای برفی طبیعتی زیبا و بکر دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، جنگل‌های ارسباران یکی از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان شرقی به شمار می‌رود که در این فصل سرد سال نیز علاقه مندان و گردشگران برای دیدن طبیعت برفی به این جنگل‌ها می‌روند.

فیلم از بهزاد قانونی

کد مطلب 5685297

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