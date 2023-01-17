آغاز به کار ۵۰ اتوبوس برقی در خط بهارستان - جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با حضور در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به بحث مطرح شده مبنی بر ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا با اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: تشکری هاشمی، رییس کمیسیون حمل و نقل شورا تذکری در این زمینه داده است، چون وی مخالف با این انحلال است که البته باقری، معاون برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد موضوع مطروحه در دست بررسی است اما هنوز لایحه ای از سوی شهرداری در این باره به‌ شورا ارایه نشده است .

میرزایی قمی با تاکید بر اینکه شرکت کنترل کیفیت هوا به شکل تخصصی در موضوع آلودگی هوا فعالیت می کند که در نیروی انسانی و تجهیزات منحصر به فرد است، ادامه داد: در قانون هوای پاک سازمان هواشناسی مکلف شده است، مدل پیش بینی آلودگی هوا را پیاده سازی کند که در این مدل ۹۶ ساعت قبل موضوع در دست اجرا باشد؛ شنیده ها حاکی است این اقدام برنامه ریزی شده اما هنوز انجام نشده است.

وی بیان کرد: شرکت کنترل کیفیت هوا قابلیت این اقدام را ظرف مدل ۲۴ و ۴۸ ساعت را دارد که در تارنمای شرکت می توان آن را مشاهده کرد. البته سازمان هواشناسی نیز این مدل را پیاده سازی کرده است اما هنوز عملیاتی نشده است تا در کمیته اضطرار آلودگی هوا به کار گرفته شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به شنبه های امید و افتخار افزود: در مسیر توسعه سیستم حمل و نقل برقی اولویت اول موتورسیکلت، اولویت دوم اتوبوس و در نهایت اولویت آخر برقی سازی ناوگان تاکسی است که در شنبه پیش رو ۳ طرح را در این زمینه رونمایی خواهیم کرد.

میرزایی قمی با بیان اینکه بالغ بر هزار و ۲۰۰ دستگاه موتور سیکلت در اختیار توزیع‌کنندگان شرکت پست است، ادامه داد: در طرح نخست رونمایی از موتورسیکلت های برقی همکاری شرکت پست را خواهیم داشت که برای اولین بار به شکل سوآپ باتری انجام می شود که البته پیش تر با توجه به موانع موجود از جمله پیمایش، نبود جایگاه های مناسب و … بحث سواپ باتری(جایگزینی باطری) به بن بست خورده بود.

وی ادامه داد: در طرح سواپ باتری مالک موتور سیکلت مالک بدنه است و بخش خصوصی خدمات باطری را ارایه می کند. طرح دومی که شنبه از آن رونمایی خواهد شد قرارداد ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی است که روز شنبه دو دستگاه آن رونمایی خواهد شد و قرار است در خط بهارستان -جمهوری به کار گرفته شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در تشریح سومین طرحی که به مناسبت روز هوای پاک در بیست و دومین شنبه امید و افتخار رونمایی خواهد شد، بیان کرد: سومین طرح نیز بهره‌برداری از مرکز معاینه فنی است که با ۲ خط به شهروندان سرویس دهی می کند.