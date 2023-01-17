سیره امام خمینی الگویی کارآمد برای تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا نوازنی عصر سه شنبه در برنامه عدالت تربیتی در اندیشه امام خمینی (ره) با اشاره به تعریف عدالت از منظر امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: تمام اقشار مردم باید بر موازین عدل اسلامی رفتار کنند.

وی با بیان اینکه در استان و شهرستان‌های استان مناطق محروم وجود دارد و دستگاه‌ها وظایف خود را نسبت به آنها به خوبی ادا نمی‌کنند، گفت: تجهیزات خوبی از جمله در حوزه آموزشی در این مناطق وجود ندارد و لذا باید مورد توجه قرار گیرند.

نوازنی افزود: اگر همه بخش‌ها کوتاهی کنند از ما رفع تکلیف نمی‌شود و باید وظیفه خود را نسبت به این مناطق انجام دهیم و توزیع تجهیزات و نیروهای انسانی به خوبی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: به برکت نگاه انقلابی دولت سیزدهم مانعی برای اجرای عدالت وجود ندارد و باید تلاش شود عدالت در تمام استان حاکم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: تحقق عدالت آموزشی مهمترین اولویت دولت سیزدهم در استان مرکزی بوده و این یک رسالت مهم است که همه باید برای عملیاتی شدن آن تلاش و مشارکت کنند.

وی ادامه داد: سند تحول بنیادین در حوزه‌ها تحول آفرین است و می‌تواند نظام آموزشی را به طوفان برسانند.

نوازنی خاطر نشان کرد: مکتب و سیره امام خمینی (ره) در همه ابعاد کارآمد است و امروز باید از هفته فرهنگی خمین که فرصتی مناسب برای معرفی شخصیت حضرت امام ایجاد شده با خوبی استفاده کنیم و سیره امام خمینی (ره) الگویی کارآمد برای تعلیم و تربیت است.