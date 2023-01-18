نامزدهای جوایز آنی اعلام شد/ نتفلیکس ۵۰ نامزدی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «پینوکیوی گی‌یرمو دل‌تورو» در ۹ بخش از جوایز آنی نامزد شد. این فیلم تاکنون ۳۸ جایزه در این فصل از جوایز کسب کرده که جایزه گلدن گلوب برای انیمیشن بلند از جمله آنهاست. این انیمیشن یکی از ۳ پروژه نتفلیکس است که در بخش بهترین انیمیشن بلند جوایز آنی جای گرفته است. دیگر فیلم‌های نتفلیکس در همین بخش شامل «هیولای دریایی» و «وندل وحشی» هستند. «قرمز شدن» پیسکار-دیزنی و «گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو» از دریم‌ورکز دیگر فیلم‌های مدعی کسب جایزه بهترین انیمیشن بلند هستند.

در بخش بهترین انیمیشن بلند مستقل نیز «شارلوت»، «اژدهای پدرم»، «اینو-اوه»، «نیکلا کوچولو، شاد تا جایی که بشود» و «مارسل صدفی با کفش» رقابت می‌کنند.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم بلند نیز دل تورو همراه مارک گوستافسون برای «پینوکیو» با دمی شی برای «قرمز شدن»، نورا تومی برای «اژدهای پدرم»، هنری سلیک برای «وندل و وحشی» و دین فلیشر کمپ برای «مارسل صدفی با کفش» رقابت می‌کنند.

امسال علاوه بر جوایزی که در بخش‌های مختلف رقابتی اهدا می‌شود، آنی از پیت داکتر نویسنده و کارگردان و مدیرعامل پیکسار نیز تجلیل می‌کند. کریگ مک‌کراگن خالق مجموعه‌های تلویزیونی و اولین لمبارت فقید که برای فیلم‌های کوتاه خود شهرت داشت نیز هر یک جوایز یک عمر موفقیت شغلی را می‌گیرند.

امسال جوایز آنی پنجاهمین سالگرد خود را برگزار می‌کند. این جوایز از دوره کووید و قرنطینه‌های اجباری امسال برای اولین بار به صورت فیزیکی برگزار می‌شود.

پنجاهمین دوره جوایز آنی ۲۵ فوریه در دانشگاه یوسی‌ال‌ای برگزار می‌شود.