تنیس شانسی برای مدال بازی های آسیایی ندارد اما امیدوار به اعزامیم

داود عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست تخصصی و مشترکی که اخیرا به منظور بررسی وضعیت رشته تنیس برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۰ هانگژو با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشت، در مورد موارد مطرح در آن توضیح داد.

وی گفت: این نشست به منظور تشریح شرایط و ارائه گزارش و برنامه های موردنظر برای تیم ملی تنیس در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار شد. هدف هم صرفا بازی های آسیایی بود و شرایط ملی پوشان برای جضور در این بازی ها؛ بر همین اساس برنامه های پیشنهادی خود را که به منظور آماده سازی ملی پوشان در هیات رئیسه و کمیته فنی مصوب کرده ایم، ارائه دادیم.

رئیس فدراسیون با یادآوری پیشینه ای که تنیس ایران در بازی های آسیایی دارد، خاطرنشان کرد: تنیس شاید حضور متوالی و همیشگی در بازی های آسیایی نداشته اما جزو رشته هایی است که در بسیاری از ادوار این بازی ها شرکت داشته است و حتی موفق به مدال هم شده است. تنیس ایران مدال نقره دونفره بازی های آسیایی را در اختیار دارد و در بازی های ۱۳۷۴ تهران هم صاحب مدال طلا شد. طی سال های اخیر اما شرایط تنیسورها از سطح مدال آوری در این رویداد فاصله گرفت طوریکه امروز شانسی برای رسیدن به این مهم ندارند.

عزیزی تاکید کرد: قطعا تنیس ایران با شرایط امروز در بازی های آسیایی و در هیچ یک از بخش های مردان و بانوان صاحب مدال نمی شود. این موضوع را در نشست تخصصی برگزار شده هم اعلام کردیم اما با این حال امیدواریم این شرایط منجر به حذف تنیس از فهرست رشته های اعزامی نشود.

وی با تاکید بر نیازی که تنیسورها در هر دو بخش مردان و بانوان برای حضور در بازی های آسیایی و کسب تجربه این رویداد دارند، یادآور شد: این را می دانیم که اعزام کاروان کیفی مد نظر مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است اما به این مسئله هم واقف هستیم و اطمینان داریم که حضور در این دوره و تجربه ای که به واسطه آن کسب می شود، می تواند به نزدیک شدن ملی پوشان به مدال آوری برای دوره آتی بازی های آسیایی کمک کند. بر همین اساس امیدواریم و این خواسته را داریم که با نگاه حمایتی شرایط اعزام ملی پوشان تنیس به بازی های آسیایی مهیا شود.

رئیس فدراسیون تنیس در واکنش به اینکه «برای مهیا شدن شرایط اعزام این رشته به هانگژو، بیشتر روی بخش مردان تاکید دارید یا بانوان؟»، گفت: حمایت و پیگیری های فدراسیون تنیس همزمان برای هر دو بخش مردان و بانوان است. به طور کل سیاست های خود را در هر دو بخش به صورت همزمان پیگیری می کنیم. تا آنجا که شرایط و مسائل به ما اجازه دهد، هر کاری که برای تنیس مردان انجام می دهیم، همزمان برای تنیس بانوان هم پیگیری می کنیم.

عزیزی تاکید کرد: در هر صورت نشست اخیری که داشتیم نخستین نشست پیرامون بازی های آسیایی بود. در این نشست نتیجه قطعی در مورد اعزام و شرایط آن حاصل نشد اما امیدواریم پیگیری این نشست ها منجر به اتفاقات خوبی برای تنیس ایران شود.