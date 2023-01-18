برنامه سوم توسعه شهری ۲۳ درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، روز پنجشنبه در نشست خبری با موضوع برنامه چهارم توسعه شهری با بیان اینکه برنامه‌های توسعه شهری آنگونه که باید اجرایی نشده‌اند، افزود: دلیل اجرایی نشدن این برنامه‌ها به این دلیل است که بصورت اجرایی تدوین نشده بودند.

وی ادامه داد: پایشی در شورای شهر تهران صورت گرفت که نشان می‌دهد بیش از ۲۳ درصد برنامه توسعه قبلی پیش نرفته است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تلاش ما این است به ایده‌های خود دست یابیم، گفت: صرف دوست داشتن برنامه نیست و ما علاقه مند هستیم ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس داشته باشیم اما حداکثر ۲ هزار دستگاه اتوبوس درحال کار هستند.

چمران افزود: با میزان بودجه و اعتبارات شهرداری تهران و وزارت کشور می‌توان متوجه شد انجام این کار عملیاتی نیست مگر اینکه شرایط خاص ایجاد شود همچنین حداقل هزار و ۲۰۰ دستگاه واگن مترو نیاز است اما اگر همین اکنون هم پول واگن‌ها را بدهیم باز هم به این زودی ها ساخته نمی‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه با تاسی بر بیان مقام معظم رهبری بصورت برنامه محور و عملیاتی تدوین شده است، تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه به صورت مسئله محور و بر بستر عملیاتی شدن تدوین شده است و اگر خوشبینانه نگاه کنیم تا پایان برنامه ۷ هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه می‌شود.

وی گفت: برنامه چهارم توسعه شهری خوشبینانه و عملیاتی است و بر محور چند چالش اساسی تدوین شده است و این برنامه باید هر سال مورد ارزیابی قرار گیرد و شاخص‌های آن تدوین شود.

بیشترین احکام برنامه چهارم توسعه شهری مربوط به حمل و نقل عمومی است



چمران با اشاره به احکام برنامه برنامه چهارم توسعه شهری گفت: ۱۴۵ حکم در این برنامه وجود دارد که بیشترین حکم در رابطه با حمل و نقل عمومی با ۴۱، ۲۵ حکم در بافت فرسوده و ایمنی، ۲۱ حکم در مسائل اجتماعی و ۳۷ حکم در حوزه هوشمندسازی است.



وی درباره تعداد اتوبوس‌هایی که برای تهران تأمین می‌شود گفت: پیش بینی من این است که کمتر از هزار اتوبوس تحویل داده شودو بتوانیم ۶۰۰ اتوبوس را نیز بازسازی کنیم.



رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: ۱۰ روز آینده برش‌های برنامه چهارم توسعه وارد شورای شهر خواهد شد دربرنامه این است که ۳۰۰ هزار دستگاه موتور برقی وارد تهران شود.



احیای بافت فرسوده هدف برنامه چهارم توسعه شهری



رئیس شورای شهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شهرداری تهران در برنامه چهارم اقدام به افزایش قرارگاه‌ها می‌کند یا خیر گفت: همانطور که گفته شد برنامه چهارم توسعه مسئله محور است اگر برای هریک از مسائل نیاز به ایجاد قرارگاه باشد این کار انجام شود صورت میگرد و حکمی برای ایجاد قرارگاه وجود ندارد.



وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وظایف شهرداری تهران برای حل مشکلات بافت فرسوده و توجه به محلات کم برخوردار اظهار کرد: برنامه چهارم توسعه شهری مبتنی بر عدالت است و حتماً به مسئله بافت فرسوده، احیا، نوسازی آن توجه شده است و برنامه‌هایی تدوین شده و در بستر این برنامه‌ها با همکاری دیگر سازمان‌ها و نهاد بصورت مشترک اقداماتی صورت می‌گیرد.



چمران گفت: در برنامه چهارم توسعه شهری اسامی محلاتی همچون نفر آباد، گلاب دره، گود چاله‌های منطقه ۱۶ و دره فرحزاد برای حل مشکلات بافت فرسوده ذکر شده است.



تصمیمی برای افزایش شرکت‌های شهرداری وجود ندارد



چمران با اشاره به نیروی انسانی در برنامه چهارم توسعه گفت: کارکنان باید خاطر اسوده‌ای در ارتباط با کار داشته باشند و در ارتباط با میزان افراد گفته شده هر ساله باید ۴ درصد از نیروهای شهرداری تهران در بستر بازنشستگی یا خرید خدمت کاسته شود و در قبال او اجازه دارد نصف این میزان را در صورت نیاز جذب کند.



وی با اشاره به افزایش تعداد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران گفت: جز یک سازمان فناوری نوین تصمیمی درباره افزایش شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود ندارد.



رئیس شورای شهر تهران با اشاره به توسعه مترو تهران گفت: توسعه خطوط مترو باید وارد شورای عالی ترافیک شود و مصوبه آن دریافت شود برای خطوط جدید نیز گفته شده چه میزان باید با توجه به تعداد واگن‌ها توسعه یابد.



چمران با اشاره به آلودگی هوا گفت: ۴۱ حکم در حوزه آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی وجود دارد.



وی با بیان اینکه موافق خرید اتوبوس دست دوم نیستیم گفت: اما در شرایط فعلی خودروسازان نمی‌توانند ۲ هزار دستگاه اتوبوس را برای تهران فراهم کنند و خرید اتوبوس نیز در مدت زمان کوتاه تأمین نمی‌شود و بر همین اساس باید اقدام به خرید اتوبوس‌های کم کار کرد را خریداری کنیم.



رئیس شورای شهر تهران درباره مسکن متری گفت: این موضوع باید وارد شورای شهر شود البته تجربه این موضوع را داشته ایم که چندان هم مؤثر نبوده است.