تعداد بیماران بستری کرونایی در گلستان به ۶۷ نفر رسید

سعید گل فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر ۶۷ بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گلستان بستری بوده که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، تعداد بیماران چهار نفر کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان افزود: هم اینک ۹ نفر از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه قرار داشته و سه نفر از بیماران به علت وخامت شرایط جسمانی به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی ادامه داد: براساس آخرین به روزرسانی رنگ بندی کرونایی ۹ شهر استان گلستان در وضعیت زرد قرار گرفتند.

گل فیروزی بیان کرد: براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شیوع کرونا در شهرستان‌های گرگان، آزادشهر، آق قلا، ترکمن، بندرگز، رامیان، کردکوی، کلاله، گالیکش، گمیشان، مینودشت و مراوه تپه در وضع به نسبت پرخطر است و این شهرستان‌ها در نقشه رنگ بندی کرونای کشور زرد رنگ هستند.

وی گفت: روند بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود همراه بوده و در هفته‌های اخیر دو رقمی بوده است.