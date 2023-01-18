به گزارش خبرنگار مهر، مجید درگی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح سومین خانه محیط زیست البرز به مناسبت هفته هوای پاک در چهارباغ صورت گرفت، اظهار کرد: با عنایت به گرامیداشت هفته هوای پاک و به منظور جلب مشارکت عمومی و مردمی سازی برنامه‌ها جهت تحقق اهداف قانون هوای پاک و ایجاد حساسیت در بین مردم و تبیین نقش دستگاه‌های مختلف جهت کاهش آلودگی هوا در راستای تحقق سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سومین خانه محیط زیست استان البرز در شهرستان چهارباغ مورخ ۲۷ دی ماه با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان چهارباغ، شهردار و شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، بخشدار مرکزی و سایر رؤسای ادارات و گروه‌های مردم نهاد در بوستان ۹ دی حافظیه (ملک آباد) افتتاح گردید.

وی با اشاره به این موضوع که ایجاد خانه‌های محیط زیست گامی در راستای جلب مشارکت عمومی و مردمی سازی برنامه‌ها و تحقق شعار سازمان حفاظت محیط زیست (سازمان مردم پایه، هوشمند و فناورانه) گفت: فراهم آمدن فضایی برای مشارکت، حضور آگاهانه، داوطلبانه و مؤثر شهروندان در عرصه‌های مختلف مدیریت شهری خصوصاً در مباحث زیست محیطی می‌تواند در بهبود وضعیت محیط زیست شهری و ارتقای توسعه پایدار کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اظهار داشت: افزایش و گسترش خانه‌های محیط زیست و جلب مشارکت‌های مردمی و ایجاد حساسیت‌های اجتماعی در کنار برنامه ریزی و تلاش مدیران شهری می‌تواند نقش مهمی در کاهش چالش‌های محیط زیستی شهرها و محلات آن مانند مشکلات پسماند، مصرف بی رویه آب و انرژی، آلودگی هوا وکمبود فضای سبز و… با ارتقای اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان، بستر جلب مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های زیست محیطی و بهره‌گیری از حضور داوطلبانه و ابتکارات شهروندان افزایش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

وی متذکر شد: با عنایت به اینکه رعایت الزامات محیط زیست از سوی واحدهای صنعتی و شرکت‌های تولیدی یکی از اولویت‌های سازمان می‌باشد. لذا تمام واحدهای صنعتی نسبت به مدیریت زیست محیطی و اقدامات بازدارنده آلودگی محیط زیست، اقدام شایسته در این خصوص بعمل آورند.